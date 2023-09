La reacción de un refugio con el dueño de un perro que le abandonó junto a una desoladora carta: "No puedo mantenerle a él ni a mí"

"A quien pueda interesar: Por favor, no me juzgues solo por este acto. Soy simplemente un ser humano intentando hacer lo que es mejor para mi mascota. Vivo en la calle y no puedo cubrir sus necesidades. He intentado buscarle un hogar o una familia. No puedo mantenerle a él ni a mi. Es la única forma que sé que podréis cuidarlo y que esté salvo. Él es muy dulce y tiene buen carácter y está bien educado.

Le encantan los huesos para morder, tiene 8 meses y medio y es amigable y tolerante con gatos y perros. Se llama Milo, le encantan las caricias y adora las siestas". Este es el texto que se encontró el trabajador de un refugio junto a un perro abandonado. El texto denota lo mal que lo estaba pasando su dueño y lo difícil que fue tomar la decisión. Algo de lo que se dieron cuenta en el refugio Life Line Animal Project, así que decidieron publicar una carta abierta para ver si podían ayudarle.

"Una carta abierta al dueño de Milo. Encontramos a tu perro justo donde lo dejaste, en un espacio donde no sería atropellado por un coche ni herido mientras deambulaba libremente en busca de refugio.

Nuestro equipo del refugio lo encontró al llegar para el turno de la mañana y lo llevaron al edificio, donde esperó su turno para su examen de admisión. Después del ingreso, se unió a los cientos de perros en nuestro refugio.

También encontramos la nota que dejaste. Al leer las primeras líneas, pensamos en cómo debes haberte sentido al escribir ese mensaje al dejar atrás a tu ser querido. Qué valiente acto de autosacrificio arriesgarse al desprecio y al juicio mientras intentabas hacer lo mejor para Milo, asegurándote de que estuviera a salvo, pudiera recibir atención veterinaria y tuviera comida, agua y un techo sobre su cabeza.

Gracias a tu nota, supimos el nombre de Milo, cuántos años tiene, que se lleva bien con otros perros y gatos, y que obviamente ha sido querido. Nosotros también lo queremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo a encontrar una casa. Si estás leyendo esto y existe alguna posibilidad de que podamos ayudarte a reunirte con Milo y apoyaros a los dos, comunícate con nuestro equipo en pethelp@fultonanimalservices.com.

Serás recibido con compasión y comprensión. Milo merece la seguridad de un hogar y tú también. Si eres un miembro de nuestra comunidad que está leyendo esto, Milo es solo uno de los muchos perros a nuestro cuidado que tienen familias amorosas que se enfrentan decisiones difíciles y están tratando de hacer lo mejor para sus queridas mascotas. La lucha que enfrentan los animales está directamente relacionada con las dificultades que enfrentan sus familias. Si estás en condiciones de ayudar, considera convertirte en padre de crianza.

Hay muchas oportunidades de acogida disponibles, incluida la acogida de una mascota que sólo necesita un hogar temporal hasta que pueda reunirse con su familia. Visita LifeLineAnimal.org/foster para obtener más información. Si no puedes traer una mascota a casa en este momento, puedes hacer una donación a nuestro Fondo Stay Together (LifeLineAnimal.org/stay-together) para ayudar a las familias que enfrentan dificultades financieras a recibir la atención veterinaria que sus mascotas necesitan para permanecer juntas".

La historia tiene un final feliz para Milo, y es que según ha comunicado el refugio, el perro ya ha sido adoptado por una familia. Por desgracia, no han sido capaces de encontrar a su antiguo dueño.