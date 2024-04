El vídeo recopilatorio de unos hámsters comiendo platos en miniatura con millones de visualizaciones en TikTok

Un hombre que prepara mini comidas gourmet para sus hámsters ha capturado videos ASMR de ellos masticando la comida.

A lo largo de los años, Anton Allan, de 23 años, ha preparado cientos de minicomidas impresionantes para sus hámsters, llamados Mr Teacake y Mr Mushroom.

Sin embargo, decidió llevarlo a un nuevo nivel grabando videos estilo ASMR de sus pequeños peludos disfrutando de los platos. Los geniales videos los sube a su cuenta de TikTok @thehamsterstation en la que ya tiene más de 700.000 seguidores.

Si bien el sonido de la gente masticando su comida suele ser irritante, Anton dice que los ruidos de sus hámsters al masticar son adorables.

Este escocés de Paisley asegura que: "Les he preparado a mis hámsters cientos de minicomidas aptas para hámsteres. Me encanta sentarme y pensar en nuevas ideas y nuevas recetas para prepararles" y añade que "a mis hámsteres les encanta cada comida que les he preparado, lo cual es una sensación increíble".

"Comencé a hacer videos ASMR con hámsters porque he estado grabando a mis hámsteres disfrutando de mini comidas durante años y siempre me encanta escucharlos masticar su comida, así que compré un mini micrófono para que el público pudiera escucharlos disfrutar de su comida"

"Sus pequeños sonidos al masticar son adorables, lo cual es divertido porque escuchar a un humano masticar es uno de los sonidos más molestos.

"El Sr. Teacake es probablemente el hámster menos quisquilloso de todos los tiempos y come prácticamente cualquier cosa. Su comida favorita probablemente sean los pastelitos aptos para hámster, pero también le encantan los espaguetis aptos para hámster y el arroz frito con huevo apto para hámster", explica.

"Adopté al Sr. Champiñón en noviembre pasado después de que sus antiguos dueños lo dieran en adopción porque mordía", ha dicho sobre la llegada de su segundo hámster.