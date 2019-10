Atención: el texto que tienes a continuación (o más bien, las preguntas que tienes un poco más abajo) podría cambiar tu vida para siempre. ¿Te imaginas descubrir que, realmente, no sabes nada de tu novi@? Bueno, en realidad tendrías una oportunidad para empezar a saber más con estas preguntas pero un poco shock sí que sería.

Si lo pensamos fríamente tiene su punto divertido eso de pararte a contestar algunas preguntas para saber cuánto conoces a tu pareja. Es interesante descubrir si vuestras conversaciones son más productivas de lo que pensabais. Pero, no te preocupes, si no lo son también es un punto para empezar a conoceros a partir de ahora. Tira de estas preguntas si aún no conoces bien a tu chic@, y si logras contestarlas todas… ¡Enhorabuena! Entonces es como un libro abierto para ti. ¡Vamos a descubrirlo! ;-)

Preguntas que deberías saber contestar:

¿Qué día es su cumpleaños?

¿Le gusta celebrarlo?

¿Dónde vivió su infancia?

¿Tiene más hermanos? ¿Tiene alguna historia difícil con sus padres?

¿Se ha enamorado más veces?

¿Tiene alguna fantasía sexual?

Pareja en la cama | Getty

¿Qué piensa del amor?

¿Qué superpoder tendría?

¿Tiene la autoestima alta?

¿Cuáles son sus hobbies?

¿Es de madrugar o de trasnochar?

¿Cómo se porta, actúa o cuida a sus amigos?

¿Qué tipo de series le gusta ver?

¿Sabes algún objetivo suyo a corto o medio plazo?

¿Cuál es su colonia favorita?

Si tuviera que pedir cena a algún sitio, ¿a cuál pediría?

La carne, ¿al punto o muy hecha?

Nombre de alguno de sus mejores amig@s

¿Qué suele beber cuando sale a tomar algo?

¿Hacer las cosas lo antes posible o dejarlas para el último momento?

¿Tiene pensamientos religiosos? ¿Qué piensa sobre la religión?

¿Y sobre la política?