COMPLEMENTO ATEMPORAL

Da igual que estemos en verano, hay artículos que tienes en tu armario que utilizas en pleno enero que puedes plantarte encima si lo que buscas es llamar la atención con un toque de elegancia. ¿No se te ocurre un ejemplo? Pues Dani, de Gemeliers lo tiene más que claro: el sombrero. Y no precisamente de mimbre o de los que te llevas al mar para evitar que te dé el solazo en la cara, no. Como te hemos dicho, es el mismo que en navidades. Los pros: tendrás sombra en la cara. Los contras: Un extra de calor también invadirá tu cabeza. Pero todo irá bien mientras no se te recalienten las ideas...

PRENDAS METALIZADAS ¡Ponte las gafas que estoy que deslumbro! Eso mismo debió pensar Taylor Swift al posar de esta guisa para sus seguidores de Instagram. Aunque durante mucho tiempo ha ido de chica buena, sabemos que la palabra vergüenza no define a Taylor y aquí está el ejemplo de ello. Pantalones metálicos amarillos y, para contrarrestar… ¿más metálico? Sí. En forma de mezcla entre bomber y crop top morado. Si te animas a copiarle el look no pasarás desapercibida.. ¡pero llevarás encima un rollazo brutal!

TODO AL ESTILO FOLK Puede que al pensarlo no te sorprenda demasiado ya que en alguna ocasión te has puesto una falda con volantes o un top hippie pero… si te pones ambas cosas juntas y en un color que destaque, como hace María Pombo, te aseguramos una cosa: todos los ojos irán hacia tu persona. Atrevida y naif, así viste en esta ocasión la instagramer que pretende inspirarte con su apuesta boho chic.

UN SALTO EN EL TIEMPO Igual te cuesta reconocerla al ver la foto, pero es Amaia, ¡aunque parezca que la hemos sacado de unos siglos atrás! Verla de esta guisa produce entre risa, por imaginarla con la gracia que la caracteriza y sus sobacos sin depilar hace un par de siglos, y admiración, ¡por plantarse este outfit en pleno presente! Si coincide con tus gustos, atrévete, más de uno te preguntará dónde lo has comprado.

PRENDAS COLOR CARNE Piénsalo, plantarte en tu piscina o en la playa de esta guisa ante tu grupo de colegas: ¡con un bikini del mismo color que tu piel! Fijo que todos giran la cabeza en cuanto tú llegues y que, en cuanto te vayas, lo estarán comentando durante semanas. ¡Parecerá que vas en pelotas! Lola Indigo no se ha cortado un pelo y hasta se ha fotografiado con él. ¡Si te decides a inspirarte en ella, por favor, hazte foto tú también y etiquétanos!

FLUOR-ESCENTE Aquí la tendencia opuesta a la citada anteriormente pero, eso sí, no por ello menos cantosa. Desde hace unos años es tendencia el fluor, y parece que estos colores han venido para quedarse. Rosa, naranja o, como la mismísima Aitana, en amarillo. Será imposible que alguien te diga que has pasado por delante y no te ha visto… ¡Estilismo a prueba de falsedades!

BANDANA TEAM La bandana team nació hace un par de años, pero sigue llamando la atención, y si es lo que tú buscas, no dudes en utilizarla, ¡porque además te dará el sol en la cara sin problemas con tu pelo! Teniendo en cuenta que Don Patricio ha petado este año con su temazo contando lunares, ¿no lo va a hacer también con esta tendencia? ¡A dar el cante se ha dicho!

FANTASÍA EN EL PELO Y por último, la más arriesgada e indicada para verano a la vez, ¡el pelo de colores! Desde que Sweet California lo convirtiera en tendencia hace años, han sido muchas los famosos que se han unido a teñir su cabellera como un arco iris. ¿La última? Miley Cirus y, en concreto, de rosa. Anímate a hacerlo y crear tendencia en tu grupo de amigos.