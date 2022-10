¿Quiénes son los 5 streamers más mazados de España?

La imagen típica y tópica de los youtubers masculinos ha sido durante años la de un chaval no muy hábil socialmente, prostrado voluntariamente en una silla durante muchas horas al día y con un físico que oscila entre lo enclenque o el sobrepeso. En 2022 las cosas son diferentes.

Los IRL, las actividades al aire libre o incluso las competiciones físicas entre streamers han conseguido cambiar la percepción que existía sobre ellos, y sin ningún orden particular nos hemos propuesto hacer una lista de cuáles son los españoles de este gremio que más impresionan por su estado de forma.

TheGrefg

Hay que empezar por el youtuber más inquieto que ha dado nuestro país, por supuesto. Lleva cinco meses poniéndose como un toro para hacer de Kratos en la campaña de publicidad del nuevo God of War y ha llegado a la portada del Men's Health con la misma excusa, pero bien es cierto que le da al ciclismo, pádel, motocross, gimnasio, running, fútbol o esquí. Como para no estar en forma.

Jordi Wild

El más veterano del ranking, pero también el más exhibicionista y de los que más han abogado por la importancia del ejercicio como rutina. Al psicólogo manresano es habitual verle en camisetas de tirantes que muestran una anchura fuera de lo normal, pero por si fuera poco su Instagram está lleno de fotos cachondas donde enseña su fenomenal físico, lastrado por una lesión en el hombro pero igualmente impactante.

Vegetta

A algunos les puede sorprender que le metamos en esta lista, pero uno de los tres padres del concepto youtuber en España da unos apretones de manos que te pueden hacer zumo. Enfermero de formación y ex-opositor a policía nacional, el madrileño no ha dejado de hacer ejercicio desde hace más de una década y aunque no exhibe su musculatura como otros de los de esta lista, tiene un cuerpo que parece esculpido en madera. Ojito.

Mister Jägger

De creador surrealista a streamer codiciado por su imponente físico. 1,87 metros de locura inclasificable que te deja sin palabras cuando le ves en vivo, gracias en parte a su formación como jugador de rugby en la época universitaria y a una genética privilegiada.

Viruzz

He dicho al principio que no había un orden determinado y es cierto, pero en la redacción de Flooxer Now estamos todos de acuerdo en que el streamer más mazao es Viruzz. Exjugador profesional de balonmano, su definición muscular es de dios griego, con 1,82 de altura y 84 kilos de puro bacon maño.