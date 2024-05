Adiós al CryMua: Yeri Mua se abre ante sus seguidores y admite estar cansada del shippeo

Durante los últimos meses, Yeri Mua y xCry han formado uno de los dúos más virales de las redes sociales. Les hemos podido ver en vídeo y directos, mostrando su buena relación y desatando la imaginación de sus seguidores, quienes soñaban con una relación de pareja entre ambos. Ahora, la popular influencer Yeri Mua ha decidido abrir su corazón y hablar sin tapujos sobre su relación con Cry, dejando claro que está cansada del constante shippeo por parte del público.

Para empezar, la influencer criticó abiertamente a aquellos que afirman que debe su cambio personal y bienestar mental a Cry, rechazando rotundamente esta idea: "Él no me ayudó. Decían que si yo estaba mejorando era gracias a él. Pero él jamás me llevó a terapia, jamás me dio un medicamento. El tiempo que pasábamos era muy corto, como mucho hablábamos por WhatsApp [...] Cuando la gente atribuyó mi proceso psicológico a Cry es cuando me cansé de todo esto".

"Yo a él le conocí hablando mal de mí, insultándome, burlándose de todos mis procesos, de mis caídas, de mis exnovios, de mi aborto… Se burló de todo. Yo decidí dejarle entrar a mi vida, pero no para eso", continuó. Yeri Mua admite que, a pesar de todo, comenzó su amistad con Cry. Pero la influencer nunca se imaginó que su fandom, incluso, llegaría a decir que el creador de contenido ha sido para ella una especie de salvador.

Aún así, parece que no hay malos rollos entre Yeri Mua y xCry. Sin embargo, la influencer está cansada de todo lo que ha generado el shippeo inventado por el fandom de ambos, algo que la ha comenzado a molestar profundamente. Desde luego, la actitud y la respuesta de Yeri Mua es más que entendible. Y es que no debe de ser una situación ni agradable ni fácil de sobrellevar.