Elena Gortari se pasa con el autobronceador para ir a la Feria de Abril y se vuelve viral

Elena Gortari, una de las creadoras de contenido sevillanas más activas en redes, ha vivido un pequeño traspié estético que se ha hecho viral justo antes del arranque de la Feria de Abril. Su intento por conseguir un bronceado perfecto con autobronceador terminó con un tono más que llamativo, que no tardó en despertar comentarios y bromas entre sus seguidores.

En un vídeo compartido en TikTok, Gortari aparecía notablemente más oscura de lo habitual. "Madre mía, ¡la más negra del Real esta vez sí que soy yo!", bromeaba la influencer, consciente del impacto del resultado. Las reacciones no se hicieron esperar: en menos de un día, la publicación superó las 250.000 interacciones.

Incluso su pareja, el también influencer Juan Pérez, se sumó al revuelo con humor. En otro vídeo viral, bromeaba: "No sabía que en mayo venían los Reyes Magos otra vez, estoy aquí con Baltasar", en alusión al exagerado bronceado de Gortari.

Ella misma reconoció que el tono no era el esperado y mostró cierta preocupación. "Como esto no se quite y yo me quede con esta cara… vamos a tener un problema", decía en otro clip. Finalmente, tras una ducha, el color se equilibró y Gortari compartió un nuevo vídeo donde ya lucía un bronceado más natural.

El incidente ha servido para recordar que, detrás del glamour y las recomendaciones en redes, también hay errores y momentos cómicos. Gortari, lejos de ocultarlo, ha optado por mostrarlo con naturalidad, convirtiendo el desliz en uno de los virales más simpáticos previos a la Feria. Porque, al final, ni las influencers se salvan de un mal día con el autobronceador.