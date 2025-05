Clers, destrozada por las críticas que está recibiendo por su relación con Juan Guarnizo: "Ya no sé quién soy"

La presión mediática y el juicio constante en redes sociales han pasado factura a Clers. La creadora de contenido ha publicado en TikTok un testimonio sincero donde admite sentirse completamente desbordada tras la exposición pública de su relación con Juan Guarnizo. "Tengo tantos inputs y he recibido tantos comentarios que ya no sé quién soy ni qué me gusta hacer", confiesa en el vídeo, visiblemente afectada.

La joven, que hasta hace poco compartía su día a día con naturalidad, relata que ha dejado de consultar TikTok por las mañanas, un hábito que antes formaba parte de su rutina. El motivo: la cantidad y el tono de los comentarios que recibe desde que se confirmó su noviazgo.

En su reflexión, Clers menciona que está acudiendo a terapia para recuperar el equilibrio emocional. Según explica, su psicóloga le ha recomendado reconectar con aquellas cosas que realmente disfruta, lejos del ruido digital. "Me ha dicho que me centre en hacer cosas que me gusten", añade.

Por su parte, Juan Guarnizo también se ha pronunciado en uno de sus directos. El streamer colombiano ha reconocido que exponer su relación públicamente fue un error. "Tomo nota para el futuro. Hay cosas que uno debería guardarse", dijo con un tono autocrítico.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa la cara menos amable de la fama en redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras jóvenes expuestas a una comunidad que, en muchas ocasiones, traspasa los límites del respeto. Clers, con su testimonio, pone palabras a una realidad que afecta a muchos creadores de contenido: el peso de la opinión ajena y la necesidad urgente de cuidar la salud mental.