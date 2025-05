Surf en el Guadalquivir y con traje de flamenca: la llegada más surrealista a la Feria de Sevilla

Ni coche de caballos, ni VTC, ni siquiera el tradicional paseo hasta el Real. La llegada más insólita —y viral— a la Feria de Sevilla 2025 ha sido la de una mujer que ha optado por el surf como medio de transporte... sin renunciar al traje de flamenca. Las imágenes, publicadas en TikTok, ya acumulan cientos de miles de visualizaciones y no han tardado en conquistar a las redes.

En el vídeo, que dura apenas unos segundos, se puede ver a una mujer subida a una tabla de surf motorizada sobre el Guadalquivir, completamente vestida de flamenca: vestido ajustado, volantes incluidos y hasta flores en el pelo. Todo, mientras mantiene el equilibrio con sorprendente soltura y saluda al público que la graba desde la orilla.

Los comentarios no han tardado en convertir la escena en uno de los momentos más compartidos de esta edición de la Feria. "Si España no existiera habría que inventarla", dice uno de los más celebrados. Otros destacan la utilidad del método: "La mejor manera de llegar a la Feria de Sevilla y sin atascos". Y alguno incluso ironiza con el nivel de espectáculo gratuito: "Como que no me están cobrando por ver esta maravilla".

En una edición en la que los looks, los autobronceadores y hasta las coreografías improvisadas en plena calle han dado mucho que hablar, esta escena ha conseguido lo impensable: eclipsar todo lo anterior. No se sabe quién es la protagonista de este insólito trayecto, ni si se trata de una broma planificada o una aparición espontánea, pero lo cierto es que ha logrado meterse en el bolsillo al público digital.

Una vez más, la Feria de Abril demuestra que no hay límite para el ingenio, y que lo tradicional y lo viral pueden darse la mano... incluso sobre una tabla en pleno río.