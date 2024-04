Dalas se enfrenta a Yeri Mua: "Me daría vergüenza ser como tú"

Sabemos de sobra que Dalas y Yeri Mua no se llevan nada bien. Ambos han cruzado ataques más de una vez e, incluso, la mexicana le ha dedicado al español algunas perlitas en su última canción. Ahora Dalas ha sido quien ha decidido responder a través de su perfil de Twitter/X para tratar de poner las cosas claras.

"Me acabo de enterar que la basura infecta xenófoba, delincuente y maltratadora de Yeri Mua me dedicó una canción. Y todo para decirme... ¿qué? Que mis operaciones "me quedaron mal" y a ella "le quedaron bien". Vamos a ver, estimada drogadicta, me ahorro los comentarios sobre tu físico porque ni me hacen falta, pero ya que me dediques una canción teniéndome bloqueado es de las cosas más patéticas que me han ocurrido en lo que va de año", ha escrito Dalas.

Por supuesto, al creador de contenido no le han gustado en absoluto los comentarios que Yeri Mua ha lanzado sobre su aspecto físico: "Yo podría ser la persona más fea del mundo, y eso no quitaría que tú eres una drogadicta, que sólo sabe hablar de meterse tusi (coca) y fumar porros en fiestas mientras abortas mil veces. Vergüenza me daría ser tú. Con y sin operaciones. Porque más fea eres por dentro".

Pero esto no es todo, ya que Dalas también ha subido un vídeo en el que habla sobre Yeri Mua a su canal de YouTube. Está claro que esta telenovela todavía no ha terminado: es solo cuestión de tiempo que Yeri Mua vuelva a contestar a Dalas. Así que vayan preparando sus palomitas.