Amouranth se retira de la Velada del Año 3 por problemas médicos: ¿quién la sustituirá?

Aunque el comentario de "la velada maldita" comenzó como una broma para mantener el hype en el anuncio de Misho, parece que estas palabras están cobrando cada vez más sentido durante estos últimos días. Esto se debe a que, a menos de una semana de celebrar la Velada del Año 3, Amouranth ha anunciado a través de Twitter que finalmente tiene que retirarse de este evento por problemas médicos y que, por lo tanto, no podrá combatir contra Mayichi. Pese a que confiesa que ya sabía de esta enfermedad desde marzo, revela que en esos momentos pensaba que podría aguantar hasta después del evento para empezar a tratarse, pero finalmente no ha podido ser así.

Por lo que parece, los médicos han advertido a Amouranth sobre el peligro que supone para ella que practique actividades físicas de alto impacto, ya que participar en la velada no solo podrían causarle lesiones extremas, sino que también podría provocarle la muerte. Por este motivo, al final ha decidido retirarse y empezar ya el tratamiento, tal y como le han recomendado los especialistas.

Esta es una situación que ha pillado totalmente por sorpresa a Ibai, quien ha confesado que ni él ni el equipo de la organización tenían ningún tipo de constancia sobre ello. Además, es algo que no ha visto venir en ningún momento, ya que justo el día anterior había estado hablando con la representante de Amouranth y ya tenían hecho el check-in del vuelo y el hotel pagado para su llegada. De todas formas, Ibai ha pedido a la comunidad que no envíe mensajes tóxicos a la estadounidense por haberse retirado a menos de una semana, ya que aclara que "la velada no tiene tanta importancia" como para que se lo tomen tan en serio.

Finalmente, aunque al principio Ibai no sabía muy bien cómo solucionar este problema de última hora, el vasco ha decididomantenerse positivo respeto a la Velada del Año 3, la cual asegura que seguirá siendo increíble pese a estos contratiempos. Aun así, entiende que esta es una de las peores noticias que Mayichi podría haber recibido a tan pocos días del evento, ya que al final ha dedicado muchísimo tiempo a los entrenos para que esto pueda "acabar en nada". Por este motivo, ha querido asegurarle a la española que va a hacer "todo lo posible" por encontrarle alguna rival de última hora y que pueda seguir subiéndose al ring el próximo 1 de julio.

Por tanto, habrá que esperar hasta este sábado para descubrir si finalmente han podido encontrar una sustituta para Amouranth o si, por lo contrario, Mayichi tendrá que despedirse de este evento sin haber podido disfrutar de la pelea que tanto estaba deseando que llegara.