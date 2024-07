Ariann, la hermana de Dalas, la lía con unos polémicos comentarios: "No soy racista, pero…"

Parece que estas últimas semanas están siendo complicadas para la familia de Dalas. Y es que no solo continúa el lío tremendo sobre la supuesta estafa del creador de contenido con su criptomoneda, sino que, ahora, también le han llovido las críticas a su hermana, Ariann, después de algunos tuits desafortunados —y racistas— por su parte.

"Hay más moros en Canarias que canarios en Canarias (no soy racista)", fue el primero de sus tuits. Por supuesto, la respuesta de las redes no se hizo esperar y la gran mayoría del público señaló lo racista de su comentario. "No soy racista, pero os estáis cargando el país", continuó. Desde luego, siempre que alguien pone un "pero" después de una expresión como "no soy racista", podemos intuir que, efectivamente, estamos ante alguien racista. Sin embargo, aquí no acaba la cosa y aún queda mucha tela por cortar en este asunto.

Y es que después del revuelo causado por sus tuits, Ariann decidió defenderse. "Perdón por todas esas personas que se han sentido ofendidas en mi último tuit, pero solo soy una ciudadana preocupada por su país", escribió. A pesar de estas disculpas, la lluvia de críticas no cesó, sino más bien al contrario: aumentó. "Desde luego que me dejéis como la mala cuando la mayoría de vosotros pensáis lo mismo…", fue lo último que la cantante tuiteó al respecto.

Aún así, el debate sobre los comentarios realizados por Ariann ha continuado en redes sociales durante las últimas horas. Por desgracia, no todo el mundo ha condenado su mensaje: también ha habido gente que, incluso, lo ha aplaudido. Sin embargo, ante este tipo de comentarios no se puede ceder ni un centímetro y siempre hay que condenarlos. Veremos que ocurre en las próximas horas y si la polémica con Ariann se detiene.