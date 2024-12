AuronPlay y Sara Ismael confirman su relación con un beso tras la victoria de Las Troncas

La final de la Queens League dejó imágenes inolvidables, tanto dentro como fuera del campo. Las Troncas, lideradas por su número 10, Sara Ismael, se alzaron con el título tras derrotar a Jijantas en un emocionante partido en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Sin embargo, no solo el fútbol fue protagonista: AuronPlay y la jugadora sellaron su relación con un beso que ha dado la vuelta a las redes sociales.

Era un secreto a voces, pero ahora ya no hay lugar para las especulaciones. Sara Ismael, una de las figuras más destacadas de la competición, se acercó al área de los streamers tras la victoria para celebrar con el equipo técnico y los representantes del club. Allí, AuronPlay, quien acompañó a Las Troncas en esta histórica final, no pudo evitar fundirse en un abrazo con la jugadora, seguido de un beso que los aficionados no tardaron en capturar.

La escena, que inicialmente solo pudo verse parcialmente desde la cámara del directo, fue confirmada por las grabaciones de los seguidores presentes, quienes rápidamente compartieron los vídeos en redes sociales, haciendo oficial lo que ya era evidente para muchos. Además, ambos participaron juntos en el lanzamiento del dado de la final masculina, un gesto que reafirmó la conexión entre el streamer y la jugadora.

En lo deportivo, Las Troncas cerraron un split perfecto, ganando la fase regular y superando la "maldición de las campeonas". Sara Ismael, clave en el éxito del equipo, marcó dos goles y asistió a Antonela, autora de un hat-trick y MVP de la final. Con esta victoria, Ismael suma ya dos trofeos, la Queens Cup y la Queens League, convirtiéndose en la primera jugadora en lograr este hito.

Así, el título de Las Troncas y el romance confirmado entre AuronPlay y Sara Ismael marcaron un día inolvidable para el fútbol femenino y el universo Twitch.