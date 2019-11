Los has oído, los has admirado, pero no has podido imitarlos. Es solo porque son los mejores del mundo, y llegar al nivel de sus rimas es inalcanzable. Hablamos de la final internacional Red Bull Batalla de los Gallos, sin duda el evento más prestigioso de este género dentro de habla hispana.

Han sido meses de pruebas parciales antes de llegar a este momento, donde 16 MCs de España y Latinoamérica van a verse a las caras y escupirse (es un decir) frases para dejar mal a sus rivales. Es de lo que trata esta gran final y cada una de las paradas anteriores del circuito, que se han celebrado por todo el mundo.

A la final han llegado dos españoles muy conocidos en la escena: Zasko Master (del que ya te hablamos hace tiempo) y BNET, aspirantes a comérselo todo. En el jurado no podía faltar Arkano, una de las mentes más rápidas del rap y la rima que ha dado nuestro país.

El último capítulo se vivirá en Madrid el día 30 de noviembre, y se celebra en el mismo pabellón donde van los artistas internacionales top: el Wizink Center o Palacio de los Deportes. Conseguir una entrada va a estar difícil, pero puedes seguirlo sin problemas a través de las redes y la página web de la marca que lo patrocina.

Hay incluso aplicaciones para consola que tienen más contenidos de Red Bull y otras competencias que retransmitirán en directo la cita, aunque tampoco es necesario instalar nada. Las Smart TVs modernas o algunos dispositivos domésticos tendrán acceso directo a los duelos que tantos gallos quiere ver.

La batalla comienza a las 19:30, y allí estará nuestra Queen Mary, de Mucho Ruido, para sacar lo mejor de los afortunados que hayan tenido la suerte de conseguir una entrada. Si tú eres uno de ellos, mejor ve pensando en llegar temprano, tipo 18:00, porque la aglomeración puede ser importante a última hora y en la Batalla de los Gallos no perdonan: si pestañeas ya te pierdes algo.