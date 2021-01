Billie Eilish confiesa por qué quería cantar en español con Rosalía en 'Lo Vas A Olvidar'

¡Por fin! Después de dos años, Rosalía y Billie Eilish han sacado su esperadísima canción juntas. 'Lo Vas A Olvidar' se ha hecho con más de siete millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas y se ha posicionado como el número uno en tendencias de esta plataforma.

Todos pensamos que esta canción era de Rosalía, sin embargo, ha sorpresa ha sido que el tema se ha alojado en el canal de Billie Eilish como un featuring con la española. Ambas artistas llevan trabajando en la producción del tema dos años que se les han hecho muy largos. En enero de 2019 ya tenían escrita gran parte de la letra.

Así se lo ha contado Billie Eilish a Zane Lowe en una entrevista para Apple Music donde ha explicado que hubo varias versiones del mismo tema: "Cuando la escuché una vez que estuvo terminada me encantó. Es verdad que pasó por muchas fases, lo que fue un poco raro para nosotros. Normalmente la producción que hacemos al principio es la producción con la que terminamos y no ha sido de esa manera. Nos ha llevado dos años y obviamente vas a cambiar cosas".

Billie Eilish ha confesado que la última vez que la escuchó cuando estaba terminada pensó que era "muy rara" porque nunca había escuchado nada antes que se pareciera a 'Lo Vas A Olvidar'.

En cuanto al asunto de cantar en una lengua que no es la suya materna, Billie ha reconocido que le gusta. En un principio, Rosalía le dijo que deberían escribirla en inglés pero Billie se negó porque en español le parecía "precioso". Además, la cantante estadounidense le ha dado la razón a Selena Gomez (que ha sorprendido sacando single en español después de diez años intentándolo) y considera que suena mucho mejor cantando en este idioma.

Billie ha explicado en esta entrevista que siempre le han gustado canciones que no están en inglés como, por ejemplo, en ruso o en español. Rosalía tuvo que explicarle el significado de las palabras que estaba cantando para que Billie pudiera entenderlas: "Ella me entrenaba mientras yo enunciaba en español, pero era un mundo completamente nuevo. No sabía realmente lo que estaba diciendo, así que no podía hacerlo de la misma manera que lo haría con mi propio idioma".