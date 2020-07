BLACKPINK: los fans quieren una collab con Marina Jade

¿Taylor Swift? ¿Ariana Grande? ¿Quizá Selena Gomez? Los kpoperos llevan unos días rascándose la cabeza para averiguar quién es la silueta que va a acompañar a BLACKPINK en su regreso de agosto. Dado que la discográfica no ha abierto la boca ("os pedimos que esperéis al anuncio oficial") los fans no paran de montarse teorías, y la última es la mejor que hemos oído.

El hashtag #JadePink se ha hecho muy popular hoy en la comunidad, y la razón detrás de ello es Marina Jade. La joven cantante se ha hecho un nombre por sus comprometidas letras y unos ritmos muy pegadizos, que funcionarían perfectamente con el supergrupo coreano.

Tras contactar con ella, nos cuenta que el revuelo le llega por sorpresa pero que le encanta. "Me parece una auténtica fantasía y un honor, por supuesto", explica entre emoticonos de risas. "Realmente me lo tomo con mucha ilusión y con mucho humor, si no es así, para qué".

Todavía no cuenta con un seguimiento masivo (y hemos dicho todavía), lo que no impide que muchos kpoperos se imaginen la posible colaboración entre estas carismáticas chicas. Y los que no se enteraban a tiempo de la collab, se lamentaban de haberse perdido la fiesta.

Se da el hecho de que ayer fue el cumple de Marina, y desde luego compartir escenario con artistazas de la talla de BLACKPINK sería un regalo tremenda para ella. "Creo que todos los artistas de K-Pop tienen un currazo detrás impresionante y ellas me parecen unas diosas, ¡sin duda!".

Según sus redes sociales, no le hace falta volar tan alto para sentirse agradecida por el apoyo de los fans. Que te coloquen en un pedestal junto a las divas absolutas del K-pop es un privilegio que seguro que te llena de orgullo. Para Marina, como decíamos antes, quizá todavía no ha llegado ese momento. Pero subrayamos lo de todavía.