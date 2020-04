Cada día parece más difícil que vayamos a recibir la visita de los Bangtan Boys en agosto, pero ni en España ni en ningún otro lugar. Las severas restricciones a causa de la pandemia global hacen muy difícil la celebración de conciertos multitudinarios en directo, por lo que los grandes grupos ya andan buscando alternativas.

Es el caso de BTS, que se sacó de la manga el Bang Bang Con, una serie de conciertos online que alcanzó picos de 2,25 millones espectadores en YouTube y 50,5 millones de usuarios únicos. Estos números no tienen por qué ser igual al número de personas viéndolo, porque en una misma dirección varios amigos o familiares pueden estar viendo la pantalla.

Sea como sea, la iniciativa fue un exitazo, emitiendo durante dos días casi 24 horas de contenido. Los fans no dejaron ni un minuto de señalar sus momentos favoritos, agradeciendo el esfuerzo de poner estos contenidos (que antes eran de pago) de manera gratuita para los fans.

Los conciertos más aclamados del primer día fueron ‘The Most Beautiful Moment in Life ON STAGE’ y ‘BTS’ 3rd MUSTER’, según la popularidad que les dio Twitter.

El segundo día se emitieron actuaciones más recientes, y los que se llevaron la palma en reacciones fueron ‘BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour’, ‘BTS 4th Muster [Happy Ever After]’ así como el ‘Love Yourself tour’ de 2019

Lo mejor de todo llegó al final, cuando la discográfica prometió otro evento especial para este verano. Al final de la retransmisión, en la pantalla se pudo leer un mensaje que decía “En junio, BTS volverá a las habitaciones del ARMY una vez más”.

La explosión de alegría se suma a un récord que los fans de la banda han conseguido hace apenas unos días: tiene el vídeo con más comentarios de YouTube. Es ‘DNA’, y suma 5,2 millones de personas apoyándoles, pero lo llamativo es que no está entre los 200 clips más vistos de esa plataforma. Así se las gasta el ARMY invencible.