Solo dos días después de que BTS volviera a la escena internacional para demostrar por qué son el grupo más influyente de la música actual ya conocemos nuevos detalles de su último trabajo rompe récords.

La boy band tiene ahora mismo la marca del vídeo más visto en las primeras 24 horas con 'Boy With Luv', el exitazo que sacaron el año pasado y que ahora mismo lleva más de 700 millones de visitas. El día del estreno consiguió 74 millones de visitas, en un tema que compartieron su protagonismo con la cantante Halsey.

De momento, Map of the Soul 7 se ha convertido en el disco más vendido de la historia de la música coreana en el período que lleva disponible. Ahora pretenden superar su anterior éxito con el clip oficial de 'ON', que saldrá el próximo viernes. Antes de que vea la luz esa versión definitiva, los fans han podido ir abriendo boca con lo que han titulado como 'ON Kinetic Manifesto Film : Come Prima', una coreografía impresionante que levanta la admiración solo que verla.

Agota solo con pensar la de horas de entrenamiento que un baile como ese requiere para ejecutar a la perfección la toma final. Se nota que llevan muchos años de entrenamiento en el mundo de la danza, y verlos en movimiento sin cortes hace que todavía crezca más la admiración que tenemos por ellos.

Lo que más mola de verlos en escenas que no salen en el videoclip es comprobar (por si hacía alguna falta) que son unas máquinas de bailar y que además se llevan genial entre ellos. Llegamos a esa conclusión gracias a los gestos afectuosos que se dedican entre paso y paso, y además es flipante ver cómo se adueñan de la escena con drones volando a su alrededor.

Cinco días más y veremos la versión final de ON, un momento que promete ser el más importante del año en el K-pop, y cinco días menos para verles actuando en nuestro país. ¡Que llegue ya agosto!