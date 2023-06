Carolina Moura, criticada por subir un vlog con las imágenes de un accidente de tráfico a TikTok

Los límites entre lo que se debe y no se debe compartir en redes están cada vez más desdibujados, pero cuando esto incluye a personas que no han dado su consentimiento, y que son capturadas en situaciones vulnerables, el asunto puede cobrar una notable gravedad. La tiktoker Carolina Moura está siendo muy juzgada en redes después de publicar un vlog en TikTok que incluye las imágenes de un accidente de tráfico que ocurrió debajo de su casa; una decisión que sus propios seguidores no han tardado en criticar.

Aunque hace cerca de un día que subió el vídeo, ha sido hace un par de horas cuando el clip concreto del accidente se ha empezado a hacer viral en Twitter. Viendo los comentarios que están llegando al respecto, es probable que la influencer decida eliminar el vlog para evitar la condena masiva que se está haciendo de su decisión en redes.

A pesar de que no se puede poner en duda que no está bien compartir imágenes de una persona herida que ha sufrido un accidente de tráfico, es probable que Carolina Moura no haya tenido ninguna mala intención a la hora de publicar este vídeo. Cuando una persona se acostumbra a compartir gran parte de su vida en redes, es posible que se enfoque tanto en el contenido que no se pare a reflexionar sobre las consecuencias que este puede tener para las personas que aparecen en él.

Muchos han juzgado a la tiktoker por actuar de forma poco sensible con la víctima de este accidente, pero lo más seguro es que ella misma se dé cuenta de su error y lo tenga en cuenta en los futuros contenidos que suba a redes. Hay situaciones con las que no se puede hacer sketches como este, sobre todo cuando se tiene el alcance con el que suelen contar las publicaciones de Carolina Moura.