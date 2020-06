Chole y Halle Bailey son dos hermanas de Atlanta (Estados Unidos) que con tan sólo 13 y 11 años se abrieron un canal de YouTube para subir las covers de algunas de sus canciones favoritas. Una de ellas fue 'Pretty Hurts' de Beyoncé que se hizo viral llegando hasta los oídos de la mismísima Queen B, que las fichó en su sello discográfico Parkwood Entertainment.

Sin embargo, el camino no ha sido tan fácil. Antes de empezar con su canal de YouTube, Chloe y Halle actuaron en diferentes películas y series haciendo pequeños papeles.

La trayectoria de Chloe y Halle ha sido como un sueño hecho realidad. En 2016, fueron las teloneras de Beyoncé en la gira europea de su 'The Formation World Tour' y en 2018 abrían los conciertos de Jay Z y su mujer en la gira 'On the Run II Tour'.

La carrera musical de estas hermanas no se puede entender sin la influencia de Beyoncé, que contó con ellas para el álbum visual de 'Lemonade'. Sin embargo, también han hecho cosas al margen de esta diva, como su aparición en la serie de Disney Channel, 'Austin y Ally'.

Han tenido que pasar varios años hasta que en 2018 su primer álbum 'The Kids Are Alright' pudiera ver la luz. Un disco que han grabado en casa, al igual que los también hermanos Billie Eilish y Finneas. Su estilo musical se encuentra dentro del R&B con tintes de soul y trap que le ha valido dos nominaciones a los premios Grammy como mejor artista revelación y mejor álbum urbano contemporáneo.

Ahora, este dúo acaba de publicar su segundo álbum 'Ungodly Hour', también de la mano del sello discográfico de Beyoncé. Además, Halle será la Sirenita en la próxima película de acción real de Disney.