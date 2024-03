Una cifra astronómica: Xokas revela cuánto dinero gana con YouTube en solo un día

Si por algo destaca Xokas es por no tener pelos en la lengua. El creador de contenido gallego lo ha demostrado en múltiples ocasiones: guste más o menos es un tío transparente que cuenta las cosas sin tapujos. Y una vez más ha hecho gala de esta transparencia al revelar cuánto dinero ha generado su último vídeo en YouTube —en el que podemos verle cocinando— en tan solo un día.

Se trata de un vídeo de algo más de 2 horas y media de duración y que, después de 24 horas desde su publicación en la plataforma, ya acumulaba más de medio millón de visualizaciones. Unos datos espectaculares que se han traducido, tal y como el propio Xokas ha mostrado en directo, en un total 1.407,51 euros. Una cifra que, desde luego, marea al común de los mortales.

Tal y como han comentado muchos usuarios —algunos desde el rechazo, algunos desde el aplauso— en redes sociales, esta cantidad supera a muchos salarios mensuales de nuestro país. Tomando eso como referencia, el dinero generado por el último vídeo de Xokas adquiere una nueva dimensión.

Aún así, la cantidad final que percibe Xokas en este caso no es de 1.407,51 euros. De ahí, hay que descontar lo que se va en impuestos y lo que paga a su editor y al resto de miembros de su equipo de trabajo. Al final, un creador de contenido no deja de ser en sí mismo una empresa formada por varios trabajadores a los que, evidentemente, hay que pagar. Sea como sea, eso sí, no podemos negar que es mucho dinero.