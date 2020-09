Comebacks K-pop de septiembre: Wonho lidera los regresos coreanos

Es verdad que no ha sido un verano ni mucho menos típico en ningún nivel, pero por lo menos los aficionados a la música coreana han tenido buenas excusas para olvidarse de la realidad a base de acordes inconfundibles. Todavía quedan casi tres semanas para que llegue oficialmente el otoño, y antes de que eso suceda hay fechas marcadas en rojo en el calendario K-pop para este mes.

Hoy, por ejemplo, hemos podido escuchar lo último de Super Junior. Es el mini álbum 'BAD BLOOD' y su tema principal 'B.A.D.' ya se ha colocado entre los videoclips más vistos del día en YouTube.

El plato fuerte llegará mañana, con el estreno en solitario de Wonho. La exestrella de MONSTA X lleva unos meses demostrando que puede brillar por sí mismo y que los fans van a acompañarle en cualquier aventura que desee comenzar.

La de mañana se llama 'Love Synonym #1: Right For Me', el primer recopilatorio del artista y cuyo tema principal será 'Open Mind'. 24 horas antes de que se vea una sola imagen, en enlace del streaming ya contaba con miles de impacientes que cogían sitio virtual y compartían su ilusión por el inminente regreso del cantante y productor.

Wonho no estará solo entre los solistas (jeje) que mañana estrenan canción, ya que Jackson aparca su participación en GOT7 para colaborar con Galantis en 'Pretty Please', y AleXa nos enseñará lo que ha salido de su dúo con el artista TheFatRat. Para eso último habrá que esperar a las cuatro de la tarde hora española.

El lunes mismo será Taemin, de SHINee, el que saque su primer disco completo, y ha elegido un título que esperamos no se cumpla nunca 'Never Gonna Dance Again'. Siguiendo esa estela de cantar sin acompañantes, Namjoo de Apink ha confirmado el mismo día para debutar con 'Bird'.

Habrá que esperar una semana más para oír lo nuevo de Stray Kids, que se llama 'IN LIFE', y que supone un esperadísimo regreso después de que, como casi todos en esta lista, tuvieran que cancelar la gira prevista para 2020. Algo que a ninguno de ellos le ha quitado las ganas de seguir compartiendo su música, y que nos deja un septiembre bien completito.