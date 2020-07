Confirmado: Wonho volverá este año

¡Que levante la mano aquel kpopero que no esté deseando ver a Wonho triunfar de nuevo sobre los escenarios! O mejor, que la levanten aquellos que no quieren que eso suceda, así terminamos antes. Lamentablemente para estos últimos, la noticia de hoy en la música coreana es que el ex-MONSTA X está de vuelta.

En la madrugada del miércoles, varios medios de aquel país informaban de un comeback inminente, y viendo que las filtraciones se multiplicaban, los representantes del artista han salido a dar la cara. "Wonho está trabajando en su primer disco en solitario. Por favor, seguid apoyándole", dice un comunicado muy sencillo de Highline Entertainment, su discográfica surcoreana.

Matizamos lo de surcoreana porque en mayo también fichó por Maverick Management, un sello norteamericano que previsiblemente llevará de manera oficial su música y posibles giras en occidente. Maverick tiene en su catálogo a artistas de la talla de Aerosmith, Madonna, Miley Cyrus o Paul McCartney, el no va más de la música mundial.

A finales del mes pasado, Wonho reveló a través de la plataforma V Live que ya tenía decidido el nombre para su fandom: WENEE. El significado es, según sus palabras "WE are NEw Ending", algo así como "somos el nuevo final", y añadió que también sirve de abreviatura de "WE NEEd", o "necesitamos" en castellano, para referirse de manera muy amable a sus seguidores.

Wonho se vio forzado a abandonar la banda con la que se hizo famoso después de varias polémicas en las que se vio envuelto. Los fans siempre estuvieron con él, y muy probablemente fueron clave a la hora de conseguir que aterrizara con un nuevo contrato el pasado abril para arrancar su carrera en solitario.

Ni una agencia ni la otra han hablado con claridad sobre la fecha de estreno, pero se da por hecho que antes de que acabe 2020 oiremos algo del artista. Wonho ya demostró su tremendo talento en canciones de MONSTA X como 'No Reason', 'Who do you love?' o 'From Zero'.