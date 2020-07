¡¡Ojo, spoilers!!

Todo podría empezar en Invernalia, con un Jon Nieve ‘depre’ por ser el hermanastro de los Stark al que nadie invita a jugar y cuyos compañeros de clase se ríen de él. Es un rebelde con causa y le gusta mucho pasear más allá del Muro, el territorio prohibido por sus padres.

Un día, ve a un Caminante Blanco, un monstruo como el Yeti de una raza que se creía muerta hace siglos, hablando con Cersei Lannister, la reina que quiere tener el control absoluto en Poniente. Mientras los espía es descubierto, y en su huida es rescatado por Daenerys de la Tormenta, una niña que vive en los territorios prohibidos sola con sus tres dragones.

Conscientes de que no serán creídos en caso de que cuenten lo que acaban de ver, elaboran un plan con la ayuda del grandullón Hodor y Robb Stark, el hermanastro de Jon, pero una pelea entre ambos por ver quién se queda con el tercer dragón desmantela sus posibilidades de éxito.

Daenerys, viendo cómo está la cosa y que sus compañeros de viaje son unos machitos insoportables, decide en el último momento unirse al ejército de los muertos con Cersei y el Rey de la Noche. Con los dragones de una, la fuerza militar de la otra y la magia de los Caminantes Blancos logran una victoria aplastante sobre los Siete Reinos.

La hasta ahora conocida como Daenerys de la Tormenta comienza a ser temida en todo Poniente bajo el apodo de “La niña guapa de los dragones piraos”, imponiendo por decreto la apertura de un Starbucks en cada instituto y celebrando todos los días las Fallas en su honor. El Rey de la Noche abre una discoteca para menores con Cersei de go-go (su pasión secreta) y triunfa como empresario nocturno. Hodor hace de ‘segurata’ en la puerta mientras que Robb y Jon se dedican a limpiar los baños.

Y tú dirás: “menuda peli se han montado estos” o “no encaja con el estilo Pixar”. Bueno, eso es porque no te acuerdas de cómo empieza Up o que no has visto Wall-E. Además, nuestra historia tiene dos puntos a favor: hacemos lo que queremos con ella y es mucho mejor que el final original de Juego de Tronos.