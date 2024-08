Cristiano Ronaldo arrasa en YouTube y supera en una semana a todos los youtubers españoles

El reciente lanzamiento del canal de YouTube de Cristiano Ronaldo ha causado un auténtico revuelo en el panorama de las redes sociales, rompiendo récords y superando a los creadores de contenido más populares de España en tiempo récord. Y es que en tan solo una semana, el astro portugués ha conseguido más de 52 millones de suscriptores en su canal UR · Cristiano, dejando atrás a figuras consolidadas de la plataforma como Mikecrack, hasta ahora el youtuber español con más seguidores.

Este fenómeno ha sorprendido a propios y extraños, ya que el verano suele ser una época de menor actividad en las redes debido a las vacaciones de muchos creadores de contenido. Sin embargo, la incursión de Ronaldo en YouTube ha revitalizado el sector, captando la atención no solo de sus millones de seguidores, sino también de aquellos interesados en el fenómeno de los medios digitales.

El objetivo del canal, según ha explicado el propio Ronaldo junto a su pareja Georgina Rodríguez, es ofrecer a sus seguidores una mirada más íntima y personal de su vida, mostrando facetas que normalmente no se ven en otros medios. Este enfoque, combinado con la enorme influencia global del futbolista, ha catapultado al canal a cifras que normalmente tardan años en alcanzarse. La superación de Mikecrack por parte de Cristiano no es solo un hito en la carrera del portugués, sino también un reflejo del poder de las celebridades en las plataformas digitales. Mientras que los youtubers españoles han construido su audiencia a lo largo de años, Ronaldo ha logrado superarles en una semana, lo que subraya su estatus como una de las figuras más influyentes del mundo, no solo en el deporte, sino también en el ámbito digital.

Parece que el techo de Cristiano en YouTube es el cielo. Al ritmo que está avanzando su número de suscriptores, no sería de extrañar que de aquí a no mucho tiempo consiga quitarle el trono a MrBeast como canal más seguido del mundo.