Boda Willyrex y Cristiurbi: así lo vivió la novia

e nota que Willyrex y Cristiurbi tenían muchas ganas de boda porque la ceremonia estuvo controlada hasta en el más mínimo detalle. En un largo stream, fue el madrileño quien explicó los pormenores de la misma, confesando que gran parte de los planes fueron cosa de la novia.

Cristina González Urbiola, de 29 años, conoció al youtuber cuando este se mudó a un piso propiedad de la familia de ella en 2014. Fue cuando estudiaba Marketing y Recursos Humanos, y desde entonces se hicieron inseparables. Tanto es así que en 2019 decidieron sellar la relación pasando por el altar, pero la maldita pandemia retrasó todo. Incluso con ese impedimento, los preparativos siguieron adelante.

Por ejemplo: mientras Willyrex aseguraba que no hubo despedida de soltero ("no soy de salir y hasta temía quedarme dormido en el convite de la boda") no mencionaba concretamente que Cristina sí celebró el enlace antes de que se produjera con una fiesta de solo íntimas. Entre amigas de toda la vida (como Carlota Bertrán) estaba su ahora inseparable Silvia Muñoz (pareja de Vegetta) y la especialista en posar Paula Gonu.

Muchos se sorprendieron al verla despampanante en la ceremonia, pero lo cierto es que Paula tiene una relación excelente con la pareja, y de hecho subió una publicación luciendo palmito antes de la boda.

El grupo de colegas estuvo por Ibiza a lo suyo, lugar favorito de Willy para desconectar, si bien los contrayentes se encontraron al menos un par de días en la isla. Por supuesto, dejaron estampas de su amor en redes sociales.

En el perfil de Instagram de Cristina también se puede ver un vídeo muy cuidado de la elección y diseño del vestido de novia. Firmado por la modista Rosa Clará, el toque de alta costura y clase se nota en cada fotograma, igual que la ilusión de la novia. Es más: cuatro días después del enlace sigue subiendo fotos del mismo cada pocas horas, con perspectivas diferentes.

Corre por IG alguna imagen suya en yate, la típica estampa que no puede faltar en una despedida de soltera a la altura de la suya. Incluso con el alto standing de todo lo que ha rodeado a la boda, da la sensación de que Cristiurbi ha sido la que más ha disfrutado con todo.