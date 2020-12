Todo sobre Silvia Muñoz de Morales, la influencer que conquistó a Vegetta

"Youtuber y estudiante de periodismo" es la escueta biografía que tiene Silvia Muñoz de Morales en Instagram, la plataforma que más utiliza pero desde luego no la única donde tiene mucha notoriedad.

Madrileña y de 23 años (24 en pocas semanas), la creadora de contenido lleva subiendo vídeos a YouTube todavía más tiempo que ElRubius, y ya suma 600.000 followers que siguen sus consejos de belleza, recomendaciones de moda, episodios de su vida cotidiana y hasta recetas.

Actualmente estudia periodismo, carrera que alterna con colaboraciones publicitarias y un estudio pormenorizado de las tendencias de moda. Es, después de todo, su gran pasión.

Tanto tiempo delante de las cámaras ha hecho que no les tenga ningún miedo, y es normal después de una década a hablar de las cosas que más le gustan. Poco queda de aquella joven un poco tímida que firmaba sus vídeos como Silvia Bella...

"No me gusta el postureo pero hay veces, inevitablemente por el mundo en el que vivimos, en las que caigo en él", dice en uno de sus vídeos más populares. El suyo por lo menos es de altísimos vuelos, ya que no es nada raro verla colaborar con marcas del nivel de Dior, Chanel, Jimmy Choo o Fendi. Los vestidos en los que a menudo se enfunda son la envidia de medio internet... ¡como para no posturear!

Tampoco puede quejarse del mundo que ya tiene visto: desde Japón a Maldivas, a acompañado a su pareja Vegetta en los pocos días libres que el youtuber se toma, de paso haciendo muy buenas migas con Cristiurbi, la novia de WillyRex.

Su tirón ha llegado hasta TikTok, plataforma que utilizó Vegetta para confirmar públicamente que ambos estaban saliendo. En un clip donde hablaban de su signo zodiacal, edad o color favorito, el creador de Karmaland aprovechó para colar una foto de ambos cenando en un viaje que hicieron juntos.

Con todo el ajetreo de su vida como estudiante y creadora de contenido, Silvia ya ha tenido tiempo de publicar un libro tan organizado como es ella misma. "Está estructurado según las estaciones y los meses del año, 'A solas conmigo' ofrece los mejores trucos de belleza, moda, cocina y lifestyle de la influencer", dice la descripción de una obra que, probablemente, será la primera de muchas que están por venir.