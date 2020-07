Hay dos tipos de canciones en este mundo: las que suenan todo el año y pasan al olvido, y las que suenan todo el año y se convierten en la canción del verano. Estas últimas sólo necesitan cumplir un par de requisitos: que vuelva loco a tu cuerpo y que el subidón que de sea tal, que te la sepas de Pe a Pá. Tú, todos tus amigos, y todo el mundo. Y el ambiente que crean es tan buen rollero que suene por todos lados: discotecas, playa, coche, fiestas de barrio, fiestas de cualquier edad...

Este verano hay varias canciones candidatas a ser la del verano, pues hay una gama bastante amplia de temazos que no paran de sonar en todas partes, y queremos retarte a que elijas la que te parece a ti el temazo del verano. Y es que entre las canciones "aspirantes" están las que más visitas en Youtube han ido acumulando, como 'Señorita' de Shawn Mendes y Camila Cabello (491 millones de visitas), 'Con Altura' de Rosalía y J Balvin (755 millones de visitas) y, cómo no, 'Con calma' de Dady Yankee (más de 1.347 millones de visitas). ¡¡¡No esperes a votar!!! Seguro que lo tienes claro, recuerda que es la canción del verano, o sea, tiene que transportarte a los mejores momentos del verano, suene donde suene y cuando suene.

Las canciones del verano entran directamente en la sangre, son pegadizas y, te guste más o menos, es inevitable que acabes por quererlas. Son temas perfectos para esos meses del año tan increíbles. Ya lo eran hace décadas y es que suelen perdurar por siempre. ¿O es que ya no cantas reliquias como 'Aserejé' y el 'Waka Waka'? Basta con que leas el nombre para que lo bailes y suene en tu cabeza.

¿Te suena el tema 'Aquí no hay playa'? Tienes que haberlo escuchado, y si no, pregúntale a cualquier persona que te saque unos años, pero es prácticamente imposible que nunca la hayas oído en fiestas. ¿Y 'La Macarena' o 'La Bomba', de King África? Son clásicos, temas del verano de tiempo atrás que se han convertido en canciones imprescindibles. Sin ellas, el mundo no sería lo mismo... Porque, si nunca la has cantado 'La Barbacoa' en alguna barbacoa, entonces plantéate tu vida seriamente, o al menos haz un repaso de la música con la que han crecido generaciones enteras españolas, porque estás suspenso total.

Y bueno, qué decir del resto de temazos de este tremendo siglo: 'Danza Kuduro' inaugurando el 2010 a la vez que el mundial y el mítico 'Waka Waka'; 'Bailando', 'La Gozadera', 'Despacito', 'El anillo pa cuando'… En fin, himnos estivales, pero que llegan para quedarse, pues puede haber cada año una canción del verano, o dos, pero siguen sonando por los siglos de los siglos, convirtiéndose en leyendas.

¡Bueno, adelante! Decide cuál es la próxima leyenda y sobre todo, disfrútalo.

