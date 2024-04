Taylor Swift rompe récords en el Billboard Hot 100: ¿Qué le pasa en España?

Taylor Swift domina totalmente el Billboard Hot 100 al colocar distintas canciones de su nuevo disco, The Tortured Poets Department, en los 14 primeros puestos de la lista mientras el álbum continúa rompiendo récords de ventas.

La superestrella del pop, de 34 años, cuyo álbum fue reproducido más de mil millones de veces en los días posteriores a su lanzamiento el 19 de abril y alcanzó el número uno en el Billboard 200, también vio como sencillo principal Fortnight junto a Post Malone encabeza lo alto del Hot 100, convirtiéndose en su duodécimo número uno.

Según Billboard, la estrella ha subido el numero de canciones que ha metido en el top 10 en su carrera de 49 al 59, la mayor cantidad entre las mujeres. Además se convierte en la mujer que más canciones ha tenido a la vez en el top 100 al tener las 31 canciones de TTPD más Cruel Summer en la lista.

El récord lo tiene Morgan Wallen con 36 canciones y lo consiguió recientemente, el pasado 18 de marzo gracias a su nuevo disco One Thing At A Time.

Este tipo de locuras que estamos viendo en los últimos años solo son posibles gracias a la forma que se consume música, principalmente a través de los servicios de streaming, y gracias a la forma en que se elabora la lista del hot 100.

Por eso sigue siendo mucho más impresionante lo que consiguieron los Beatles en abril de 1964 cuando ocuparon el top 5 entero on Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want To Hold Your Hand y Please Plase Me además de tener otras siete canciones en el top 100.

¿Qué le pasa en España?

Si bien es cierto que en nuestro país The Tortured Poets Department es el disco número 1 y el vinilo más vendido sorprende el poco éxito que tienen sus canciones que no aparecen para nada en lo alto de nuestra lista oficial que publica Promusicae cada semana.

La única canción de Taylor en nuestro país que entra en el top 30 es Fortnight, la canción principal del disco que sacó junto a Post Malone. La lista en nuestro país está dominada por artistas latinos y españoles con canciones de reggaeton y de música pop urbana.

Omar Monters, Saiko, Floyymenor, Ozuna, Bad Gyal, Mike Towers, Lola Indigo, Feid, Gonzy y Lola Indigo son algunos de los artistas con canciones en nuestra lista por delante de Taylor Swift.