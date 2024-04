¿The Tortured Poets Department es un refrito de toda la carrera de Taylor Swift? Un tiktoker muestra pruebas que lo respaldan

Ya han pasado unos días desde que pudimos escuchar The Tortured Poets Department, el último y esperado disco de Taylor Swift, por lo que todos podemos tener ya una opinión más formada sobre él. Por el momento, está siendo un éxito rotundo (como era de esperar) en las plataformas de streaming. Sin embargo, es uno de los discos publicados por Swift que más está dividiendo a sus seguidores: parece que o lo amas o lo odias.

Algunos, incluso, han llegado a decir que The Tortured Poets Department es un refrito de la carrera de Taylor Swift, ya que, a lo largo del álbum, podemos encontrar melodías que nos recuerdan a otras canciones pasadas de la artista. Así, al menos, lo ha hecho saber un tiktoker que ha aportado algunas pruebas.

Según este usuario, llamado @jarredjermaine, solo en So Long, London (una de las canciones del último disco), podemos ver similitudes con otras canciones de Taylor Swift como pueden ser Call it what you want, Death by a thousand cuts o Labrynth. Esta última, Labrynth, perteneciente al álbum Midnights, también se parece a otra canción de The Tortured Poets Department, concretamente a Imgonnagetyouback.

Otras canciones que comparten similitudes son Cassandra y Mad Woman, Loml y White Horse, I look in people windows y Death by a thousand cuts, I can do it with a broken heart y Mastermind o entre Chloe or Sam or Sophia or Marcus y Champagne problems. Desde luego, los parecidos en algunos casos son sorprendentes, con melodías realmente parecidas, casi idénticas. Teniendo esto en cuenta es inevitable que nos surjan algunas preguntas sobre esta cuestión.

¿Se trata de un autohomenaje hecho a propósito? ¿Estas coincidencias son fruto del mero azar o Taylor Swift lo ha hecho de forma consciente? Nunca podremos despejar estas dudas, pero vosotros, ¿qué creéis?