Taylor Swift le dedica dos canciones a Kim Kardashian, thanK you aIMee y Cassandra, en las que la tacha de abusadora

Taylor Swift es conocida por sus letras autobiográficas y por eso en cuanto lanzó The Tortured Poets Department, que resultó ser un doble disco de 31 canciones, todos los swifties se pusieron manos a la obra para analizar cada letra verso a verso en busca de pistas y poder determinar sobre que persona iba cada canción.

Que canciones hablan de su ruptura con Joe Alwyn, que canciones hablan sobre su breve relación con Matt Healy y cuáles hablan sobre otras personas. Es ahí donde los swifties han identificado dos canciones concretas, thanK you aIMee y Cassandra, que parecen dirigidas a Kim Kardashian y en las que Taylor Swift vuelve remover toda lo sucedido en 2016 y 2017 entre Taylor, Kanye West y Kim K.

Por un lado la canción thanK you aIMee está escrita de forma que las letras en mayúscula leen el nombre de KIM y por otro lado la canción Cassandra parece hacer referencia a la noche que recibió la famosa llamada de Kardashian y Kanye West y a todo lo que sucedió después.

"No creo que hayas cambiado mucho, así que cambié tu nombre y cualquier pista que te defina; y un día, tu hija llega a casa cantando una canción que sólo nosotros dos sabremos que es sobre ti", dijo Swift en una aparente referencia a la hija de Kardashian y Ye, North West, en la canción thanK you aIMee. Una letra en la que habla del bullying que sufrió publicamente durante más de un año y que estuvo alimentado por Kim Kardashian con frases como "Y no fue una pelea justa o una muerte limpia cada vez que Aimee pisoteó mi tumba. Y luego ella escribió titulares en el periódico local, riéndose de cada pequeño paso que daba".

Casandra fue sacerdotisa de Apolo, con quien pactó, a cambio de un encuentro carnal, la concesión del don de la profecía. Sin embargo, cuando accedió a los arcanos de la adivinación, Casandra rechazó el amor del dios; este, viéndose traicionado, la maldijo escupiéndole en la boca: seguiría teniendo su don, pero nadie creería jamás en sus pronósticos.

"La familia, la pura codicia, el coro cristiano. Nadie dijo nada. La sangre es importante pero no hay nada como un cheque. Pero nunca dijeron una oración por mi alma", canta Taylor en una clara referencia a cuando estaba siendo tachada de mentirosa por todo el mundo y las Kardashian estaban calladas.

Las dos canciones han hecho que Kim Kardashian, que todavía no ha dicho nada al respecto, haya perdido medio millón de followers en Instagram en apenas un fin de semana tras el lanzamiento del disco.

La guerra entre Taylor, Kim y Kanye

Todo este embrolló tiene su inicio en 2009 cuando Kanye interrumpió a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards para decir que Beyoncé tenía uno de los mejores vídeos de todos los tiempos.

Pero realmente la situación explotó en 2016 cuando Kanye West sacó su canción Famous en la que decía "Siento que yo y Taylor todavía podríamos tener sexo". Tras la canción dijo que no estaba atacando a Taylor, que le había pedido a Kardashian "sus bendiciones y a ella le pareció bien" y que "llamó a Taylor y tuvo una conversación de una hora con ella sobre la línea y ella pensó que era divertido y le dio sus bendiciones".

Los publicistas de Taylor dijeron que "Kanye no pidió aprobación, sino que le pidió a Taylor que lanzara su sencillo Famous en su cuenta de Twitter. Ella se negó y le advirtió sobre lanzar una canción con un mensaje misógino tan fuerte.

El problema llegó cuando Kardashian publicó videos en Snapchat de Swift que parecía apoyar la letra de Famous de West durante una llamada telefónica entre Swift y el rapero. Mucha gente acuso a Taylor de haber mentido sobre la llamada con Kanye y los fans de este intentaron cancelarla en Twitter llamándola serpiente.

Tras la controversia Swift se retiró temporalmente de la mirada publica y empezó su relación con el actor británico Joe Alwyn pero no se fue por mucho tiempo y volvió a finales de 2017 con el disco Reputation en el que hace referencia a Kanye West y Kim Kardashian en varias canciones.

En 2020 se filtró de forma anónima una versión ampliada de la grabación entre Kardashian y Swift. La grabación atrajo una renovada atención a la disputa y mostró un relato más completo de la conversación entre Swift y Kanye West demostrando que ella no había mentido en ningún momento.

Finalmente tras ser nombrada persona del año por la revista Time en 2023 Swift habló por primera vez claramente sobre todo lo sucedido. "Tienes un marco completamente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo era una mentirosa", le dijo a Time.

"Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Me mudé a un país extranjero. No dejé una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas. Rechacé a la mayoría de las personas en mi vida porque ya no confiaba en nadie. Sufrí una situación muy, muy dura".

Claramente todo lo ocurrido afectó y marcó a Taylor hasta el punto de seguir sacando canciones sobre ello años después para que todo el mundo sepa lo que paso y Kardashian no se vaya de rositas.