Billie Eilish anuncia dos conciertos en Barcelona en junio de 2025

El nuevo disco de Billie EIlish verá la luz el 17 de mayo y ya ha anunciado la gira de presentación. Hit me hard and soft: The Tour tendrá dos paradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 y 15 de junio de 2025.