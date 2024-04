¿Bad Bunny en decadencia? Cancelan un concierto del artista por no vender suficientes entradas

No cabe duda de que Bad Bunny es uno de los artistas más grandes del mundo . Así lo lleva demostrando Benito desde hace ya varios años y tan solo tenemos que fijarnos en sus números y en sus giras para comprobarlo. Sin embargo, un rumor recorre las redes sociales estos días: ¿la carrera de Bad Bunny está en decadencia?

Todo este debate surge después de que durante el pasado mes de marzo, se tuviera que cancelar un concierto del puertorriqueño ante la venta insuficiente de entradas. Esto ocurrió en Minnesota, Estados Unidos, donde el cantante tuvo un concierto muy exitoso tiempo atrás. Entonces, ¿a qué se debe este pequeño bajón de popularidad?

La mayoría de usuarios creen que se debe a que Nadie sabe lo que va a pasar mañana, el último álbum de Benito, no ha gustado tanto ni ha tenido el impacto que tuvieron trabajos como Yo hago lo que me da la gana, El último tour del mundo o, por encima de todos ellos, Un verano sin ti, su disco más conocido y con el que el artista consiguió pulverizar todos los récords.

Sí, puede que Nadie sabe lo que va a pasar mañana no sea el disco más exitoso de Bad Bunny, pero el reggaetonero dejó claro desde un primer momento que no tenía pensado lanzar un álbum comercial. Aún así, claro está, tener que cancelar conciertos no es un buen síntoma en ningún caso. Veremos cuál es el siguiente movimiento de Bad Bunny y si con él consigue devolver el hype al público.