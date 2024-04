El Festival Kalorama llega a Madrid con Masive Attack, Jungle, LCD Soundsystem y muchos más

Desde hace tres años la promotora Last Tour, que se encuentra detrás de prestigiosos festivales como el BBK Live o el Azkena Rock, organizaba dos festivales gemelos perfectos para cerrar el verano.

El Meo Kalorama que se celebra en Lisboa y el Cala Mijas que se celebraba en Málaga. Ambos tenían lugar a finales de agosto y compartían cartel. Desgraciadamente el desencuentro entre Last Tour y el Ayuntamiento de Mijas al que acusaban de "impago de importantes sumas" ha provocado la cancelación del festival Cala Mijas.

Last Tour ya tenía contratados a todos los grupos para que ese fin de semana dieran dos conciertos, uno en Lisboa y otro en Cala Mijas, por lo que en vez de perder una de las fechas ha querido replicar el Kalorama y lo va a hacer en Madrid.

Este año la tercera edición de KALORAMA viene por partida doble. A su edición portuguesa, se suma la primera en la capital española que se celebrará durante los días 29, 30 y 31 de agosto en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid, al aire libre y con aforo limitado. Con una amalgama de géneros que van desde el pop hasta la electrónica y el jazz, KALORAMA Madrid se presenta como un crisol de expresiones artísticas que convergen en el epílogo perfecto del verano.

El festival ha construido meticulosamente una alineación de primera, encabezada por el indomable y melódico icono pop Sam Smith, que visitará el festival como parte de su Gloria Tour tras ser avalado por los premios Grammys una vez más en 2023; la inagotable vanguardia sonora de los neoyorkinos LCD Soundsystem, listos para proyectar dance-punk; y los pioneros experimentales Massive Attack, que vendrán desde Bristol para brindar un ansiado repaso a su repertorio.

Destacan en el cartel artistas de la talla de Raye, la mejor artista del año según los Brit Awards o los enérgicos y coreografiados Jungle que presentarán su nuevo trabajo Volcano. También pasaran por el Kalorama grupos como The Smile, banda paralela de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead o un concierto especial de Death Cab For Cutie y The Postal Service, ambos liderados por Ben Gibbard.

Las entradas para KALORAMA Madrid 2024 se podrán adquirir a precio especial a partir del 7 de mayo y un día antes en preventa a la que podrán acceder todas las personas apuntadas a la lista disponible desde hoy en https://kaloramamadrid.com/ y en feverup.com.