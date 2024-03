Raye rompe todos los récords en los Brit Awards: La increíble historia de esta cantante de R&B rechazada por su discográfica

La cantante londinense Raye rompió récords en los BRIT Awards ganando seis premios durante una ceremonia repleta de estrellas en el estadio O2 de Londres.

La cantante y compositora, de 26 años, se llevó el primer premio de la noche, Canción del Año por su éxito Escapism ft 070 Shake, poco antes de llevarse también a casa los de mejor cantante R&B y Mejor Artista Nuevo.

Estaba llorando a mares cuando más tarde aceptó Álbum del Año, Artista del Año y Compositor del Año, llevando a su querida abuela al escenario en un momento.

La incipiente estrella tiene ahora el récord de mayor número de BRIT ganados en una sola ceremonia, un récord que anteriormente era de cuatro, ostentado conjuntamente por Blur (1995), Adele (2016) y Harry Styles (2023).

Había sido nominada siete veces (la mayor cantidad jamás alcanzada para un solo artista en un año), pero no podría haber ganado más que las que ganó, ya que fue preseleccionada dos veces para canción del año: por Escapism, que ganó el premio, y por Prada.

Además de los grandes éxitos de Raye, Dua Lipa ganó el premio al mejor acto pop, Jungle el de mejor grupo y Kylie Minogue, que tuvo un gran regreso el año pasado con Padam Padam, se llevó el premio al icono mundial. La noche estuvo dominada por las ganadoras, que ganaron los premios en todas las categorías menos en cuatro.

"Estoy temblando. Realmente no sé qué decir ahora, pero... gracias. Siempre he soñado con decir eso", dijo Raye mientras subía al podio para aceptar su primer premio de la noche.

Al aceptar el premio al Mejor Artista Revelación pocos minutos después la cantante dijo a la multitud: "¡Qué está pasando realmente ahora mismo porque simplemente no lo entiendo!"

El reciente éxito de Raye se produce después de que se separó de su antiguo sello, Polydor, y lanzó su aclamado disco de debut, My 21st Century Blues, como artista independiente demostrando que existen numerosos caminos para triunfar en la música.

"Tengo que agradecer a mi mamá y a mi papá que también son parte de mi equipo, y a mi abuela. ¡Sí abuela! Yo, en cierto modo, me siento como un artista nuevo. Lancé mi primera canción cuando tenía 15 años, mi primer mixtape cuando tenía 16, no vayas a escucharla porque ya no es tan buena", aseguró

"Pero me siento como una artista nueva, tengo que empezar de nuevo. La artista que era hace tres años no creería lo que está viendo hoy. Ahora soy mi propia jefe, tengo el control. ¡Gracias!", sentenció.

Salto a la fama por primera vez en 2016, a los 19 años, cuando apareció en You Don't Know Me de Jax Jones, que alcanzó el puesto número 3 en la lista de sencillos del Reino Unido.

Pero en 2021 reveló que el sello discográfico Polydor se había negado a lanzar ninguno de sus álbumes, a pesar de haberla contratado siete años antes. Fue entonces cuando recurrió a las redes sociales para expresar su frustración con su situación: "Tengo un contrato discográfico de cuatro álbumes desde 2014. Y no me han permitido publicar ni un solo álbum".

Hemos tenido que esperar casi nuevo años para vivir la explosión de Raye pero a merecido la pena. Personalmente creo que su record se debe más a una serie de casualidades en esta edición de los Brit Awards que sumada a la calidad del su disco de debut ha servido para que superará el record que tenian artistas tan gigantes como Adele o Blur.

Esta claro que la música R&B puede triunfar en el Reino Unido y Raye es la mejor prueba de ello. 'Mira, sólo quiero decir que cuando tenía unos 16 o 15 años quería ser un artista de R&B, eso es lo que diría. Y creo que me dijeron una mentira de que el R&B no se vende en el Reino Unido, así que necesitaba aprender a hacer diferentes tipos de música", explicó al recibir el premio a mejor artista R&B.

"Sé que es un poco turbio, pero debo decir que el R&B es muy importante y hay muchos artistas de R&B en el Reino Unido que se lo comen". Quiero felicitar a Mahalia, que hizo campaña para este premio, a Cleo Sol, que está impecable, a Sault. Esto realmente es mucho – gracias.", dijo la exultante cantante.

Raye también ganó el premio a Compositora del Año, que se anunció antes de la ceremonia en vivo, y la presentadora Clara Amfo le entregó el gong en un momento sorpresa después de su victoria como Mejor Artista Nuevo.

Más tarde cerro la noche llevandose uno de los premios más importantes y polémicos, el de Artista del Año. Desde 2022 en los Brit Awards no han existido dos categorias ha mejor artista masculino y mejor artista femenino, los dos primeros años de este premio sólo había cinco nominados pero este año gracias en parte a que la categoría se duplicó en tamaño, hubo seis mujeres nominadas de las 10, incluida Raye.

Arlo Parks, Jessie Ware, Lil Simz, Olivia Sims y Dua Lipa fueron las nominadas femeninas, mientras que Central Cee, Dave, J. Hus y Fred Again... también fueron nominados.

He escrito está noticia mientras me escuchaba entero por primera vez el disco de Raye y tendremos que estar atentos a sus próximos pasos. No consigo evitar ver en ella cosas puntuales que me recuerdan un poco, salvando mucho las distancias, a Amy Winehouse en temazos como Thrill Is Gone.