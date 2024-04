El festival Cala Mijas suspende su edición del 2024: ¿Qué ha sucedido?

El festival de musica Cala Mijas se ha suspendido de manera definitiva después de celebradar dos ediciones en el municipio malagueño en 2022 y 2023.

El festival estaba organizado por la promotora Last Tour, una de las más grandes de nuestro país que se encuentra detrás de festivales como Bilbao BBK Live y Azkena Rock.

Todavía no se había anunciado el cartel para la tercera edición y en redes sociales empezaron a circular rumores que apuntaban a desavenencias entre la organización del festival y el Ayuntamiento de Mijas que desgraciadamente han resultado ser ciertos.

Finalmente la organización ha colgado en su pagina web y sus redes sociales un duro comunicado en el que anuncian que se ven obligados a cancelar el festival. Desde el Festival Cala Mijas culpan directamante al Ayuntamiento de Mijas, gobernado por el PP, la organización culpa a la corporación de "reiterados y graves incumplimientos, el más relevante de todos ellos consistente en el impago de las importantes sumas en concepto de patrocinio con relación a la edición del festival de 2023, impago que ha persistido a pesar de los continuos requerimientos de pago formulados".

"A ello se suman otros incumplimientos no menos graves, como la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones del recinto. Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada, pues, entre otras cuestiones, priva a LAST TOUR de un ingreso esencial para la promoción del festival en su edición de este y sucesivos años y, lo que es aún más lamentable, evidencia la falta de interés del ente municipal en el buen fin de la organización del festival", añaden en su comunicado

"LAST TOUR rechaza la actuación del Ayuntamiento y lamenta, sobre todo, verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones del festival “Cala Mijas”, habida cuenta del éxito de las anteriores ediciones de 2022 y 2023", sentencian.

Una pena ya que las dos ediciones celebradas fueron un éxito total y por ellas pasaron grupos de la talla de Arcade Fire, The Strokes, Florence + The Machine, Arctic Monkeys o Nick Cave entre otros.

De momento esta triste decisión no parece afectar al Meo Kalorama, el festival hermano del Cala Mijas, que Last Tour organiza en las mismas fechas en Lisboa. Este año tiene un estelar cartel con Massive Attack, LCD Soundsystem, Sam Smith y The Smile entre otros que presumiblemente hubiera practicamente el mismo en Cala Mijas.