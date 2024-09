Se desvela el motivo por el que YouTube eliminó el canal de Amouranth

El pasado 6 de septiembre, Amouranth, una de las streamers más reconocidas del panorama actual, sufrió un duro golpe cuando YouTube eliminó su canal principal, que contaba con más de un millón de suscriptores. La plataforma de vídeos propiedad de Google tomó esta medida alegando "evasión de baneo", después de que la creadora ignorara la prohibición impuesta en su canal ASMR por contenido sexual inapropiado.

La polémica se desató el pasado 20 de agosto, cuando YouTube decidió suspender el canal ASMR de Amouranth por violar las políticas de la plataforma. La streamer, conocida por su contenido controvertido, se mostró sorprendida por esta sanción, pero afirmó que no tenía remordimientos: "No me arrepiento de nada". A pesar de esta postura, la decisión de publicar en su cuenta principal mientras el canal ASMR estaba prohibido desencadenó su eliminación definitiva.

Amouranth, que también perdió su cuenta personal de YouTube utilizada para consumo privado, arremetió contra la plataforma por lo que describió como una falta de comunicación y advertencias. "No hubo avisos ni infracciones. Incluso eliminaron mi cuenta personal, donde ni siquiera creo contenido", comentó indignada. Además, bromeó sobre la posibilidad de que YouTube elimine también su cuenta de Gmail, en referencia a la frustración con las acciones de la plataforma.

Esta no es la primera vez que Amouranth se enfrenta a sanciones en redes. A lo largo de los años, ha acumulado varias suspensiones en Twitch por contenido sexual, incluidas polémicas transmisiones de ASMR. A pesar del golpe a su presencia en YouTube, la streamer tiene diversas fuentes de ingresos, como un acuerdo con la plataforma Kick, la propiedad de varias gasolineras y otras iniciativas empresariales.