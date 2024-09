Dr Disrespect rompe récord de audiencia en su polémico regreso a YouTube

El polémico streamer Dr Disrespect volvió a la plataforma de YouTube el 6 de septiembre de 2024, después de un parón de dos meses motivado por la controversia en torno a su expulsión de Twitch. En su esperado regreso, el también conocido como 'Doc' rompió su récord personal de audiencia al congregar a más de 223.000 espectadores en vivo, superando con creces sus cifras habituales.

La transmisión, anunciada apenas una hora antes de comenzar, despertó una gran expectación. A medida que avanzaban los minutos, la audiencia se disparó, alcanzando su punto máximo cuando Dr Disrespect abordó las graves acusaciones que han empañado su carrera. El streamer, cuyo verdadero nombre es Herschel ''Guy'' Beahm IV, fue expulsado de Twitch en 2024 tras admitir haber enviado mensajes inapropiados a una menor utilizando la función de susurro de la plataforma.

Durante su retransmisión en YouTube, Dr Disrespect negó haber intercambiado mensajes de carácter sexual con la joven y acusó a ex empleados de Twitch, como Cody Conners, de haber orquestado un complot en su contra. ''Me han atacado desde dentro, pero esto no se queda aquí. Tengo mucho más que contar, pero por ahora, hasta aquí llego'', afirmó Doc en tono desafiante, antes de pasar a jugar Call of Duty: Black Ops 6, momento en que la audiencia descendió a 110.000 espectadores.

Las reacciones no se hicieron esperar, con varios streamers de renombre expresando sus opiniones sobre la controvertida vuelta de Dr Disrespect. Mientras que figuras como Asmongold mostraron cautela y argumentaron que aún faltan piezas en el rompecabezas, otros, como Adin Ross, fueron más directos y calificaron a Doc de ''pedófilo'', instando a sus seguidores a no apoyarlo.

A pesar del descenso en la audiencia una vez que Dr Disrespect dejó de hablar sobre las acusaciones, el streaming marcó un hito en su carrera en YouTube, donde sigue siendo una figura controvertida pero indudablemente influyente. Sin embargo, su récord de audiencia aún está lejos de competir con los mayores éxitos de la plataforma.