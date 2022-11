Elena Huelva comparte sus buenas noticias: "Me preguntáis cómo estoy y estoy bien"

El caso de Elena Huelva es un ejemplo de cómo las redes sirven de inspiración y concienciación en algunos temas muy concretos. Apodada (y ella lo admite con gracia) como "la influencer del cáncer", cualquier avance o buena noticia se celebra con entusiasmo por su casi medio millón de seguidores.

"Viendo fotitos del otro día y lo estaba recordando", dice en unas stories que están corriendo como la espuma en Instagram y donde responde a las muestras de cariño que recibe últimamente. "Me preguntáis cómo estoy y estoy bien", agradece, y se recrea un poco más en el evento que le permitió codearse con algunos de sus ídolos.

Fue el viernes pasado en Los40 Music Awards, celebración por todo lo alto en el Wizink Center de Madrid donde acudió la crème musical de nuestro país, con actuaciones tan comentadas como la de Anitta frente a Ayuso o la explosión ibicenca de David Guetta. Un paraíso para una melómana como Elena, quien tuvo un momento a solas con Rosalía. "La conocí, me hizo mucha ilusión y es muy bella", contaba entre emojis de alegría, "fue una noche muy guay".

La felicidad que demuestra en redes ha conmovido en los últimos 30 días a 100.000 nuevos seguidores, un crecimiento en el que quizá tengan algo que ver esas fotografías con divas, pero nos da que su buen rollo frente a una situación tan adversa es el auténtico secreto de su crecimiento.

La última actualización sobre su salud no era muy esperanzadora, comentando que no estaba en su mejor momento y que tenía que recurrir a la morfina para aliviar los terribles dolores. Sin embargo, lo último que ha compartido son avances como que le vuelva a crecer el cabello: "Sí, me está saliendo el pelito".

En un sector donde tenemos que reportar a menudo malas noticias, cualquier avance en un caso como el de Elena Huelva es un alivio. Un rayito de luz que ojalá llegue a deslumbrarnos, dentro de no mucho, con más progresos. "Estoy en un momento de mi vida muy difícil, pero mucho mucho", contaba en sus redes. "Y aún así, no me pienso rendir".