Cuando Rubius publicó hace nueve meses un vídeo titulado 'Me voy a dar un tiempo', a sus millones de seguidores le dio un vuelco el corazón. Rubén Doblás, la persona detrás de la cara conocida por todos, necesitaba un descanso por agobios, ansiedad y problemas personales que no había sabido llevar muy bien, como él mismo confesaba. 13 millones de reproducciones y decenas de miles de comentarios animándole no consiguieron hacerle cambiar de opinión.

Por suerte para todos, la pausa fue temporal y al cabo de unas semanas se veía con fuerzas para continuar lo que había empezado. Totalmente recuperado, ahora está en plena promoción de Virtual Hero 2, la continuación de serie y cómic que lleva años preparando, y ayer aprovechó para profundizar sobre los motivos que le llevaron a tomarse un tiempo lejos de las cámaras.

"Quería que todo fuera perfecto, y cuando vi que no fue así me derrumbé entero", dice en un sincero hilo que acumula cientos de miles de likes. "Mi doblaje no me gustaba nada. Empezaba a verle fallos a todo. Que si la animación no era perfecta, que la historia no profundizaba nada, que si era muy infantil...".

De todo ello sacó una experiencia vital que le ha servido para crecer como persona: "Me acuerdo que después de esto empecé a cambiar un poco como persona. En los vídeos y en la vida real. No me gustaba ya nada de lo que hacía. Esto se mezcló con mi otro montón de ralladuras mentales que ya tenia por esa época. Había perdido la confianza en mí mismo para ser yo mismo y olvidé que fue lo que me llevó hasta aquí".

Para el futuro sí tiene muy buenas sensaciones, y espera que el producto final encante a los fans. Mañana sale a la venta el cómic y hoy se publica el primer episodio de la serie, que se podrá ver en su canal de YouTube. " Es una nueva etapa, es algo totalmente nuevo. Es un nuevo comienzo para todos y para la serie", y añade una lección aplicable a cualquiera:

"Todos tenemos ego. Todos nos castigamos demasiado por errores que cometimos en el pasado. Caer en esa espiral de pensamientos negativos es una mierda y creo que a todos nos pasa de vez en cuando".