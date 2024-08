El escándalo de MrBeast continúa: extrabajadores revelan nuevos secretos del youtuber

Sin lugar a dudas, la polémica de MrBeast es el tema del momento y, por ahora, solo hemos visto la punta del iceberg. Y es que en los últimos días han surgido nuevas denuncias en torno al mayor youtuber del mundo por parte de antiguos empleados. Jake Weddle, quien previamente trabajó para el famoso creador de contenido, ha revelado en un reciente video titulado Jake the Viking vs Jake the Weddle que aún hay mucho que no ha contado sobre su experiencia en la empresa.

Weddle comentó que Dogpack, un grupo de excolaboradores, recibió no una, sino dos órdenes de "cease and desist" (cese y desista), lo que ha generado dudas sobre la situación legal en la que se encuentra la empresa de MrBeast. "Dos advertencias, eso es interesante", señaló Weddle, quien también lanzó una advertencia: "No digáis mentiras sobre mí, Dogpack y Rosanna, y yo no contaré verdades sobre seis o siete de vosotros".

Además, Weddle expresó su deseo de volver a crear contenido positivo y dejar atrás esta situación, aunque no es el único excolaborador que ha alzado la voz. Ty Ore, exeditor de video, acusó a MrBeast de haberle robado la idea para el video World’s Deadliest Obstacle Course!, proyecto que, según Ore, fue fruto de su trabajo durante un proceso de selección para un puesto en la compañía. A pesar de haber trabajado durante varios días, Ore afirmó que fue considerado "no apto" para el puesto y que no fue compensado ni acreditado por su idea. Ore también ha mostrado fotos que supuestamente demuestran el desarrollo del proyecto durante su tiempo en la empresa. Planea lanzar un segundo video para detallar más sobre su breve estancia en la compañía y sus interacciones con el equipo.

Por otro lado, Dogpack tiene previsto publicar un tercer video que abordará las acusaciones de acoso sexual en el entorno laboral, un tema que también ha sido mencionado por el streamer Ludwig, quien recientemente rompió relaciones con MrBeast en el marco de los próximos Ludwig Streamer Games. Hasta el momento, MrBeast no ha respondido a las acusaciones, limitándose a confirmar que una entidad externa está investigando los asuntos internos de su empresa.