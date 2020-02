Como todo artista que se precie, Rosalía cuenta con una legión de fans entregados que hacen todo lo posible por captar la atención (y los likes) de su referente.

Para ello se les ocurren formas de lo más creativas: utilizar un mismo emoji secreto que les represente fundado en una teoría conspiranoica, crear cuentas para estar informados 24/7 de todos los movimientos de la cantante y hasta una cuenta de Twitter dedicada única y exclusivamente a realizar starter packs de la reina del Tra-trá.

De esta forma le están demostrando todo el amor y admiración que sienten por ella. La última de estas creaciones ha sido una cuenta fan en Twitter que se dedica a hacer montajes de vídeo de la catalana: Rosalía fancam.

El que más repercusión ha tenido es un impresionante edit del conocido como Parrita remix en el que se utilizan clips de diferentes conciertos que han tenido lugar a lo largo de la gira de ‘El Mal Querer’, también al otro lado del Atlántico como en Chile, Argentina o Nueva York.

Vicente Castro es un cantaor valenciano más conocido por su nombre artístico Parrita y Rosalía le rinde homenaje utilizando estos versos de su tema ‘Cositas del ayer’ que pudimos escuchar en su espectacular actuación en los premios MTV de Sevilla: “No me llames más que ya no voy, no creas que me tienes embrujao con tus amores”,

El vídeo, que consiste en mostrar una misma coreografía a partir de fragmentos de varias grabaciones ha superado las 100.000 reproducciones. Siguiendo este estilo, la cuenta de Fancams de Rosalía también ha creado otro vídeo en el que recrea la intro que Rosalía y sus bailarinas realizaban como inicio de los conciertos y que ya va por las 50.000 reproducciones.

Este usuario ha explicado que tuvo que tardó alrededor de 50 minutos en realizar este vídeo. Estos son sus propias creaciones, pero también se encarga de compartir edits que hacen otros fans de Rosalía.