EFE | Flooxer Now

Decía estos días uno de los tuits más cachondos de la red que "es un milagro de la Sanidad española que Extremoduro se separe con todos los miembros vivos". Bromas aparte, el grupo ha anunciado este jueves la celebración al final de la primavera y comienzos del verano de 2020 de una gran gira de despedida, causando conmoción en las redes sociales, y que ya tiene fechas, ciudades y ventas confirmadas.

Según han desvelado en rueda de prensa, el resto de paradas del "tour" serán Murcia (La Fica, 22 y 23 de mayo), Sevilla (Estadio de La Cartuja, 30 de mayo), Madrid (5 y 6 de junio, Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid), Santiago de Compostela (13 de junio, Monte Do Gozo), Cáceres (20 de junio, Recinto ferial), Barcelona (26 y 27 de junio, Parc del Fórum) y Bilbao (18 de julio, Kobetamendi).

El anuncio de su disolución pilló por sorpresa a sus seguidores, pero no tanto a los tuiteros, siempre atentos para sacar punta a la actualidad. "Para trabajar de la manera en que nosotros hemos trabajado tanto tiempo, es imprescindible tener una compenetración muy especial. Ahora, esa compenetración tan difícil de conseguir y mantener, aunque existe, no es la misma", dijeron en el comunicado en el que el pasado martes, tras más de 30 años de carrera.

Ese texto tenía una segunda parte: "No queremos irnos sin tocar una vez más las canciones que han contribuido a que seamos lo que somos. Van a ser los conciertos más emocionantes de nuestra vida, pero no tristes, porque pensamos disfrutarlos y exprimirlos para que no se nos escape ningún momento", ha leído Iñaki Antón, sentado al lado Robe Iniesta.

"Extremoduro siempre ha dependido de sí mismo, no de los otros proyectos", ha dicho a este respecto. Serán conciertos sin sorpresas en cuanto al repertorio, en sus "tres cuartas partes" con "las canciones más importantes de Extremoduro" y "conjugando lo que quiere oír la gente y lo que nosotros queremos tocar, para no vivir anclados en el pasado, con un recorrido por toda la discografía, toda", ha dicho Iniesta, sin descartar que se haga "una encuesta" entre sus seguidores.

Las entradas están a la venta desde las 15:00 de hoy (19 de diciembre) en los portales de Live Nation, Ticketmaster y Wegow, que se han colapsado por el aluvión de tráfico recibido en los primeros minutos.

Extremoduro se marcha dejando detrás 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo ("Somos padres y no podemos elegir una", confesaba Antón) y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como "Agíla" (1996) o "La ley innata" (2008).

Última oportunidad entonces para ver a estos hachas de la guitarra en vivo, un evento histórico para el Rock'n Roll español, de ese que se escribe con mayúsculas.