Millie Bobby Brown ha cumplido 16 años y lo ha celebrado con una fiesta de ‘sweet sixteen’ en la que ha aparecido con un espectacular vestido rojo.

A la fiesta han acudido amigos, familiares y algunos invitados especiales como las integrantes de la girl band británica ‘Little Mix’, con las que Mills ha cantado y lo ha dado todo en la pista de baile, tal y como ha mostrado en sus stories. Además, ha bromeado diciendo que podría ser el quinto miembro de este grupo musical.

La celebración también ha contado con la presencia de la cantante Meghan Trainor, un ‘sueño cumplido’ para la actriz de ‘Stranger Things’ que pudo cantar con ella ‘All about that bass’; y un photocall personalizado con un fondo de rosas para inmortalizar el momento.

Millie Bobby Brown no quiso dejar pasar el día de su cumpleaños sin compartir una reflexión para darle la bienvenida a sus dieciséis. Unos pensamientos que han sido de lo más aplaudidos tanto por sus seguidores (más de 32 millones en Instagram) como por compañeros de profesión.

Para ello ha publicado un vídeo que recopila algunos de los titulares que se han podido leer en los medios desde que alcanzó la fama por su papel de ‘Eleven’ junto con algunos vídeos caseros de momentos de su vida o su contacto con los fans mientras de fondo suena 'Changes' de Justin Bieber.

Ha acompañado el vídeo con un mensaje en el que explica que gestionar la fama y la exposición mediática ha sido en ocasiones doloroso y difícil:

“Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que, en última instancia, me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada. Seguiré haciendo lo que me gusta y difundiendo el mensaje para lograr el cambio. Enfoquémonos en lo que necesita ser cambiado y espero que este vídeo les informe sobre las cosas que suceden detrás de las escenas de los titulares y las luces parpadeantes. No te preocupes siempre encontraré una manera de sonreír ;) Vamos allá 16”.

Millie Bobby Brown ha querido dar las gracias a sus seguidores por las felicitaciones de cumpleaños que ha recibido y lo ha hecho a través de sus historias de Instagram publicando una foto en la que se la puede ver vestida de flamenca cuando era pequeña. A la actriz no le falta detalle: vestido rojo de lunares blancos, pendientes de aro, brazaletes y peonía roja en el pelo.

No es la primera vez que Millie comparte una foto con este disfraz ‘typical Spanish’, ya que nació en Marbella y pasó los primeros años de su infancia en España.

Sin embargo, ahora ‘Eleven’ ha decidido poner esta imagen como foto de perfil de su cuenta de Instagram.