Gemita la lía en un directo IRL y destapa sin querer la relación entre Reborn y Ghatta

Los caminos del IRL son inescrutables. Y es que este tipo de directos siempre llevan consigo la magia de la espontaneidad. Puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento. Aún así, nadie está preparado para que ocurran cosas como la que le ocurrió ayer —sin quererlo— a Gemita.

Todo ocurrió de la manera más ingenua: la streamer, en mitad de un IRL, tuvo ganas de beber un té matcha, por lo que se dirigió a una cafetería. Una vez dentro del establecimiento, vemos que, tras ella, aparecen dos personas que a todos suenan. Sí, son Reborn y Ghatta. Como no podría ser de otra manera, el revuelo en redes sociales es casi instantáneo.

Y es que nadie habría imaginado que Reborn y Ghatta están juntos como pareja si no llega a ser por la pequeña casualidad de encontrarse con Gemita. Esta relación, por supuesto, no está exenta de polémica, ya que Ghatta ha estado involucrada en varios salseos durante este último tiempo. De esta forma, a Reborn le están cayendo varios palos —especialmente en Twitter/X— tanto por parte de sus haters, como por parte de unos pocos miembros de su propia comunidad.

Pero este encontronazo no solo destapa la relación entre Reborn y Ghatta. También confirma que Reborn vive en Andorra, algo que el creador de contenido ha negado en muchas ocasiones. Al final, vivir en un país pequeño es lo que tiene: quieras o no, no te puedes ocultar. ¿Clip del año?