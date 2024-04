Las redes se quedan flipando con los pies de Gemita: "Es el pie más feo que he visto en mi vida"

Sabemos de sobra que en Twitter/X cualquier excusa es buena para reírse de alguien. Basta con dar un pequeño motivo en esta red social para convertirse en el foco de las burlas. La última en convertirse, precisamente, en foco de las burlas ha sido Gemita después de compartir en su perfil una foto de su pie hinchado.

Resulta que la streamer y presidenta de Porcinas FC se lesionó el pie haciendo deporte. "El finde estaba siendo perfecto hasta que me he destrozado el tobillo jugando a pádel. Yo creo que ahora mismo me puedo abrir un OnlyFans de pies", comentó la creadora de contenido a la vez que compartía una foto de su pie visiblemente hinchado. Sin embargo, lo que igual no se esperaba es que muchos usarían esa foto, a priori inocente, para burlarse de ella.

"Madre del amor hermoso, es el pie más feo que he visto en mi vida", comentaba uno de los tuits con más interacciones al respecto, publicado por @Tagelca. "Parece el pie de un licántropo", "parecen los pies que dibujaba cuando tenía 4 años", "troll en las mazmorras" o "parece un hobbit", han sido solo algunas de las respuestas más ocurrente y que más likes atesoran.

Incluso TheGrefg ha decidido sumarse. El streamer y expareja de Gemita también ha comentado la foto con mucha ironía, diciendo que "este pie no lo recordaba así". Así que, como podéis comprobar, hasta el apuntador se ha apuntado para reírse del pie de Gemita. Menos mal que la creadora de contenido se lo ha tomado con el mejor humor del mundo. Le deseamos, eso sí, una pronta recuperación de su lesión de tobillo.