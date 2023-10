Gemita niega los rumores sobre su beso con Adri Contreras y critica a quienes les graban sin su consentimiento

Pese a que en el vídeo que se viralizó no se veía nada, los rumores sobre que Gemita y Adri Contreras se habían liado de fiesta no han dejado de correr como la pólvora, motivo por el que la valenciana finalmente ha decidido negar que haya pasado nada entre ellos. Aunque al principio tenía intención de ignorar este tema, Gemita ha preferido cerrar este tema y aclararlo, señalando que si realmente hubiera ocurrido algo "el vídeo sería claro, porque había mucha gente grabando", por lo que claramente es clickbait.

Aun así, ha remarcado que ella no tiene por qué que aclarar este tipo de cosas, porque, tanto si hubiera ocurrido algo como si no, es algo que forma parte de su vida privada, por lo que "esos vídeos no deberían salir a la luz". Además, ha recordado que ella no quiere que su vida privada vuelva a ser pública, motivo por el que no tiene intención de hablar sobre ella nunca más, ya que cree que es algo que solo trae problemas. Porque, sin importar cuál sea la verdad, "la gente va a creer lo que quiera creer", por lo que no sirve de nada dar explicaciones.

Por otro lado, también ha aprovechado este momento para criticar a todas aquellas personas que se acercan a los streamers únicamente para crear contenido. Porque, con la excusa de hacerse una foto, se han acercado a ella grabando y han empezado a hacerle preguntas con la intención de subir estos vídeos a TikTok o a YouTube, algo que ella considera que hacen con malas intenciones.

Por este motivo, ha advertido a todas estas personas de que, haciendo esto, van a conseguir que los creadores dejen de hacerse fotos con sus seguidores, ya que no saben cuándo alguien se les acerca con buenas intenciones y cuándo con malas. Sin duda, el tema de la privacidad de los famosos siempre ha sido un problema, ya que existen muchas personas que no saben respetar los límites de muchos de ellos y que, solo por ser conocidos, se sienten con el derecho de molestarles todo lo que quieran.