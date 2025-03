Gero Arias busca financiación para su operación tras su grave accidente: "Necesito 10 millones de pesos"

El influencer argentino Gero Arias ha pedido ayuda a sus seguidores para costear la operación que necesita tras sufrir un accidente en el que perdió dos dedos de la mano. A pesar de que los médicos lograron reimplantarlos, el proceso de rehabilitación y las intervenciones requeridas ascienden a un coste de 10 millones de pesos. Arias ha explicado que su objetivo no es recibir donaciones directas, sino generar ingresos a través de un directo en Kick junto a su padre.

El accidente ocurrió tras una caída desde un acantilado de más de 10 metros mientras realizaba una de sus habituales pruebas extremas. En su descenso, impactó contra varias rocas y una de ellas le destrozó la mano, lo que resultó en la pérdida de dos de sus dedos. Días después del suceso, el propio Arias compartió un vídeo en redes sociales donde mostraba su mano vendada y explicaba lo ocurrido: "Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y completo... bueno, no del todo".

Afortunadamente, los especialistas lograron reimplantar los dedos, aunque su recuperación dependerá de diversas cirugías y un proceso de rehabilitación prolongado. Ante los elevados costes del tratamiento, el influencer ha optado por una estrategia poco habitual: no aceptar donaciones directas, sino monetizar un directo en la plataforma Kick. "No quiero que me den dinero, quiero generarlo en la plataforma", ha declarado Arias, quien espera contar con el apoyo de sus seguidores en la transmisión en vivo.

El caso ha generado un gran debate en redes sociales. Mientras muchos de sus seguidores le envían mensajes de apoyo y aplauden su decisión de encontrar una solución sin recurrir a donaciones, otros dudan de la veracidad de su accidente. Algunas voces críticas han especulado sobre la posibilidad de que todo sea un bait o una estrategia para generar atención, aunque, sinceramente, no parece muy probable y menos después de las impactantes imágenes que hemos visto estos días.