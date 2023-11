Grenheir revela el mensaje que le envió Ibai tras criticar a su pareja: "Eres una mierda de persona"

Hace apenas unos meses que las redes quedaron impactadas al ver la forma en la que Grenheir habló sobre la pareja de Ibai, a quien no dudó de etiquetar como "imbécil" y "zorra" por la forma en la que le trató en México, cuando fueron por los ESLAND. Pero, aunque en aquel momento todos se quedaron sorprendidos, parecía que Ibai optó por no compartir su opinión sobre esta situación de forma pública, algo que permitió que este suceso quedara rápidamente en el olvido y no se le llegara a dar tanta importancia.

Aun así, como era de imaginar, parece que a Ibai no le hizo ninguna gracia la forma en la que Grenheir habló sobre ella, motivo por el que sí que le escribió por privado para expresarle su malestar. Y, aunque han pasado ya varios meses desde este acontecimiento, el streamer de Kick ha decidido mostrar ahora los mensajes que le envió en su momento, algo que ha hecho después de que le preguntaran si tenía algún tipo de relación con él.

Y, por lo que parece, Ibai no se cortó ni un pelo a la hora de escribirle, ya que no solo le dijo que es "una mierda de persona", sino que también considera que es "alguien completamente miserable". Además, pese a que no se ve bien porque no llega a enfocar el inicio de la conversación, parece que, tal y como se imaginaba, se trata de unos mensajes que le envió cuando criticó a su pareja, ya que empezó la conversación diciéndole que espera no volver a escucharle hablar así sobre ella.

Sin duda, esto demuestra la poca gracia que le hizo a Ibai tener que escuchar este tipo de comentarios, algo que posiblemente también haya afectado a su pareja, quien siempre ha intentado mantenerse fuera de los focos. Aun así, parece que en esta ocasión la mayoría de la comunidad se ha puesto del lado de Ibai, ya que entienden completamente que se enfadara frente a una situación como esta.