Halsey ha sacado ‘You should be sad’, otro adelanto del que será su tercer disco, ‘Manic’ y que verá la luz el próximo 17 de enero y que en España podremos disfrutar en directo en sus conciertos de Madrid y Barcelona, donde pondrá inicio a su gira.

La canción habla de una relación tóxica que por fin ha terminado, pero este no es el motivo por el que está generando tanto revuelo en redes sociales. Los fans de la cantante han enloquecido al ver el videoclip, y es que cada una de las imágenes muestra a una Halsey explosiva.

La mayoría no supera ver a la artista bailando country o simulando una orgía con el cuerpo de baile. Estas han sido algunos de los comentarios que ha provocado el videoclip de ‘You should be sad’:

La cantante ha optado por el estilo country porque “las canciones más bonitas y desgarradoras son las que vienen del country” Además, ha explicado en su cuenta de Twitter que escribió esta canción en el suelo del salón de su casa de Nashville hace mucho tiempo.

Un usuario de Twitter ha recordado este vídeo de Halsey bailando ‘Old Town Road’, en el que se la puede ver con el pelo rojo (como en el videoclip cuando va vestida de leopardo) y con un traje de chica country. Sin duda parece que nos estaba preparando para lo que venía.

‘You should be sad’ reúne algunas de las tendencias de 2020 como el ‘Euphoria glam’. Podemos ver a Halsey con un maquillaje que parece máscara de pestañas corrida y que recuerda al de Zendaya en ‘Euphoria’, además de los dos brillantitos en los lagrimales. Opta en su estilismo también por otra tendencia, la estética noventera, con ese vestido ajustado negro combinado con guantes.

Halsey ha comentado algunas de las reacciones al vídeo y ha confirmado que contiene referencias a videoclips de otras artistas a las que idolatraba en su infancia como Christina Aguilera o Lady Gaga.